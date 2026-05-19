به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد میرچناری با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی رصدهای اطلاعاتی و گزارش‌های واصله، فردی که با سوءاستفاده از نام و جایگاه نهادهای حاکمیتی و ادعای توانایی تغییر در روند پرونده‌های قضایی و انتظامی، سعی در اخاذی و فریب مردم داشت، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب اندیکا تصریح کرد: متهم با دستور قضایی بازداشت و برای تکمیل تحقیقات و سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

میرچناری با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با هرگونه فساد و کارچاق‌کنی افزود: صیانت از اعتماد عمومی و حفظ سلامت دستگاه‌های خدمت‌رسان از اولویت های اصلی ماست و اجازه نخواهیم داد هیچ فردی با ادعاهای کذب، وجهه دستگاه قضایی و انتظامی را خدشه‌دار کند.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن هوشیاری در برابر افراد سودجو، هرگونه پیشنهاد مشکوک یا ادعای نفوذ در پرونده‌ها را بلافاصله به مراجع نظارتی و حفاظت اطلاعات دادگستری گزارش دهند تا از وقوع جرائم مشابه پیشگیری شود.