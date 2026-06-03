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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

سقوط بخشی از پل شیرین‌بهار اندیکا بررسی قضایی شد

سقوط بخشی از پل شیرین‌بهار اندیکا بررسی قضایی شد

اندیکا - دادستان عمومی و انقلاب اندیکا گفت: در پی سقوط بخشی از دستک ورودی پل تازه‌احداث‌شده بر روی رودخانه شیرین‌بهار، موضوع به صورت فوری در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد میرچناری ظهر امروز در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حادثه به دلیل عدم رعایت استانداردهای فنی در ساخت پل رخ داده و بررسی ابعاد مختلف آن در دستور کار دادستانی قرار دارد.

وی با اشاره به بازدید میدانی از محل حادثه افزود: در راستای صیانت از بیت‌المال، حفظ حقوق عامه و بررسی ترک فعل احتمالی مسئولان و تخلفات پیمانکار، به همراه رئیس امور عشایر شهرستان از پل مذکور بازدید به عمل آمد.

دادستان عمومی و انقلاب اندیکا بیان کرد: بر اساس گزارش‌های کارشناسی واصله، به دلیل فقدان پی‌ریزی و زهکشی مناسب و همچنین عدم رعایت استانداردهای فنی در اجرای پروژه، سایر دستک‌های پل نیز در معرض خطر سقوط قرار دارند.

وی ادامه داد: این وضعیت می‌تواند خسارات جانی و مالی برای عابران به همراه داشته باشد.

میرچناری با تأکید بر ممنوعیت عبور و مرور از این پل تا زمان بازسازی و ایمن‌سازی کامل آن تصریح کرد: دستورات قضایی لازم برای تشکیل پرونده، بررسی ابعاد موضوع و برخورد با مقصران احتمالی صادر شده است.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تضییع بیت‌المال و ترک فعل در پروژه‌های عمرانی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

کد مطلب 6849185

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