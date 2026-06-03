به گزارش خبرنگار مهر، سجاد میرچناری ظهر امروز در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: این حادثه به دلیل عدم رعایت استانداردهای فنی در ساخت پل رخ داده و بررسی ابعاد مختلف آن در دستور کار دادستانی قرار دارد.
وی با اشاره به بازدید میدانی از محل حادثه افزود: در راستای صیانت از بیتالمال، حفظ حقوق عامه و بررسی ترک فعل احتمالی مسئولان و تخلفات پیمانکار، به همراه رئیس امور عشایر شهرستان از پل مذکور بازدید به عمل آمد.
دادستان عمومی و انقلاب اندیکا بیان کرد: بر اساس گزارشهای کارشناسی واصله، به دلیل فقدان پیریزی و زهکشی مناسب و همچنین عدم رعایت استانداردهای فنی در اجرای پروژه، سایر دستکهای پل نیز در معرض خطر سقوط قرار دارند.
وی ادامه داد: این وضعیت میتواند خسارات جانی و مالی برای عابران به همراه داشته باشد.
میرچناری با تأکید بر ممنوعیت عبور و مرور از این پل تا زمان بازسازی و ایمنسازی کامل آن تصریح کرد: دستورات قضایی لازم برای تشکیل پرونده، بررسی ابعاد موضوع و برخورد با مقصران احتمالی صادر شده است.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تضییع بیتالمال و ترک فعل در پروژههای عمرانی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
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