به گزارش خبرنگار مهر، سجاد میرچناری ظهر امروز در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حادثه به دلیل عدم رعایت استانداردهای فنی در ساخت پل رخ داده و بررسی ابعاد مختلف آن در دستور کار دادستانی قرار دارد.

وی با اشاره به بازدید میدانی از محل حادثه افزود: در راستای صیانت از بیت‌المال، حفظ حقوق عامه و بررسی ترک فعل احتمالی مسئولان و تخلفات پیمانکار، به همراه رئیس امور عشایر شهرستان از پل مذکور بازدید به عمل آمد.

دادستان عمومی و انقلاب اندیکا بیان کرد: بر اساس گزارش‌های کارشناسی واصله، به دلیل فقدان پی‌ریزی و زهکشی مناسب و همچنین عدم رعایت استانداردهای فنی در اجرای پروژه، سایر دستک‌های پل نیز در معرض خطر سقوط قرار دارند.

وی ادامه داد: این وضعیت می‌تواند خسارات جانی و مالی برای عابران به همراه داشته باشد.

میرچناری با تأکید بر ممنوعیت عبور و مرور از این پل تا زمان بازسازی و ایمن‌سازی کامل آن تصریح کرد: دستورات قضایی لازم برای تشکیل پرونده، بررسی ابعاد موضوع و برخورد با مقصران احتمالی صادر شده است.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تضییع بیت‌المال و ترک فعل در پروژه‌های عمرانی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.