۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

بیشتر جانبازان مشمول، خودرو وارداتی خود را دریافت کردند

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در حال حاضر اکثر جانبازان مشمول معرفی شده، موفق به واردات خودرو خود شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم اروز مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص واردات خودرو ایثارگران مشمول، گفت: بر اساس قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، بر اساس وظیفه محول شده در قانون به بنیاد شهید، تنها باید ‌یک ماه پس از تصویب آیین نامه اجرایی نسبت به معرفی جانبازان مشمول به وزارت صمت اقدام شود.

وی اضافه کرد: لذا بر اساس نقش نظارتی و صیانتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت حقوق جانبازان دارد، با تشکیل کمیته خودرو و دعوت از سایر دستگاه‌های ذیربط توانستیم بسیاری از مشکلات در امر واردات این عزیزان را برطرف کنیم و در حال حاظر اکثر مشمولین معرفی شده موفق به واردات خودرو خود شده‌اند.ادامه مطلب در لینک زیر:

محدثه رمضانعلی

