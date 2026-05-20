بهروزآذر: ۲۹ هزار ازدواج در ایام جنگ زیباترین شکل مقاومت مردم بود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در روزهایی که ایران شرایط دشوار و پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد، روایت زندگی همچنان در کوچه‌ها و خیابان‌ها جاری است؛ روایتی از امید، همدلی و استمرار عشق. در همین روزها، هزاران زوج جوان تصمیم گرفتند آغاز زندگی مشترک خود را جشن بگیرند؛ اتفاقی که به گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نشانه‌ای روشن از ایستادگی مردم برای ادامه زندگی است.

ثبت بیش از ۲۹ هزار ازدواج در «جنگ ۴۰ روزه رمضان

زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دیروز هم زوج‌هایی را داشتیم که در خیابان درباره این موضوع صحبت می‌کردند و اتفاق بسیار مبارکی که افتاده این است که در جنگ ۴۰ روزه رمضان، ما بیش از ۲۹ هزار ازدواج را داشتیم. این نشان می‌دهد که هنوز این هم‌پناهی و عشق، که زیباترین شکل مقاومت را دارد، در میان مردم ما زنده است.

وی افزود:مردم ما این پیام را دادند که ما می‌خواهیم زندگی کنیم، ما دنبال زندگی هستیم و این زندگی را می‌خواهیم؛ همین‌طور که عاشقانه با هم زیست می‌کنیم، در میدان‌ها هم حضور داریم.

بهروزآذر با قدردانی از تلاش نیروهای مختلف کشور اظهار کرد از همه کسانی که برای ایران عزیز ما قدمی برمی‌دارند؛ چه نیروهای مسلح ما، چه کسانی که جان‌برکف در میدان‌ها حضور دارند و چه نیروهای دولت که در تمامی این ۷۰ روز واقعاً شبانه‌روز تلاش کردند، تشکر می‌کنم و خیلی از آن‌ها مثل نیروهای مسلح، زن و بچه‌هایشان را ندیدند، خیلی‌هایشان نتوانستند به خانه بروند تا آب در دل مردم ما تکان نخورد و همه مردم در میدان هستند و از آن‌ها حمایت می‌کنند.

آرزوی سلامتی برای زوج‌های جوان و سالمندان

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان گفت: امیدوارم این پیوند بر همه آن‌ها مبارک باشد و آن عروس‌ و دامادهایی که ۵۰ سال، ۶۰ سال و ۷۰ سال از ازدواجشان گذشته و امروز نوه‌ها و نتیجه‌هایشان کنارشان هستند، سایه‌شان بر سر ایران و ایرانیان مستدام و سلامت باشد.