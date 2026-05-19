۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

مترو و اتوبوس از فردا پولی شد

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: از فردا وضعیت پرداخت بلیت‌های مترو و اتوبوس به روال سابق برمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی در حاشیه جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این جلسه، اظهار کرد: طرح‌های یک فوریت الزام شهرداری تهران جهت حفظ بناهای یادمان جنگ و کلیه بناهای تاریخی آسیب دیده و یک فوریت اصلاح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد.

وی ادامه داد: طرح نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران را ۱۰ نفر از اعضای شورا به ریاست شورا تقدیم کردند و امروز با ۱۳ رأی به تصویب رسید؛ تا زمانی که وضعیت این طرح مشخص شود تمدید رایگان ماندن مترو و اتوبوس اتفاق نمی‌افتد.

سخنگوی شورای شهر تهران اظهار کرد: بر این اساس از فردا، وضعیت پرداخت بلیت‌های مترو و اتوبوس به روال سابق برمی‌گردد.

محمد رضازاده

    • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      مصرانه خواهشمندیم دراین وسیله عام المنفعه آیات وروایات اسلامی فرهنگسازی شودتاضمن مستفیض شدن ،حوصله های مسافران سرنرود

