به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بهرامی در نشست خبری رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» که امروز، ۲۹ اردیبهشتماه، در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برگزار شد، با اشاره به شرایط کشور در ماههای گذشته اظهار کرد: کشور ما در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری با جنگی نابرابر و تحمیلی از سوی دشمنان قسمخورده این نظام مواجه شد؛ جنگی که به گفته او، موجب از دست رفتن جمعی از مردم عزیز، چهرههای فرهنگی، خلاق و نوآور کشور شد و خسارت آن در سالهای آینده نیز بر زیستبوم فناوری، نوآوری و صنایع خلاق کشور باقی خواهد ماند.
وی با گرامیداشت یاد شهدا و جانبازان این مسیر افزود: امیدواریم با همت و تلاش و با همراهی اصحاب رسانه بتوانیم امید، انگیزه، تلاش و ماندگاری را در جامعه تقویت کنیم و آن را گسترش دهیم.
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی با اشاره به اقدامات معاونت علمی در مواجهه با این شرایط گفت: از همان آغاز این حادثه، دکتر افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، به همراه مجموعه مدیران و معاونان معاونت علمی تلاش کردند در کنار اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور باشند و با بازدید از شرکتهای دانشبنیان و برگزاری نشست با فعالان حوزههای مختلف، اثرات سوء این جنگ نابرابر را کاهش دهند. به گفته او، این حضور تماموقت پیام روشنی داشت و آن این بود که معاونت علمی در کنار شرکتهای دانشبنیان و خلاق ایستاده و برای ساختن ایران باید با هم حرکت کرد.
مانوین؛ بزرگترین رویداد ملی صنایع خلاق در ایران
وی در ادامه با بیان اینکه این رویداد با هدف ایجاد امید و انگیزه در زیستبوم صنایع خلاق کشور برنامهریزی شده است، گفت: مانوین یکی از بزرگترین رویدادهای فناورانه و نوآورانه کشور و شاید بزرگترین رویداد ملی صنایع خلاق در ایران است که در مجموعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری طراحی و اجرا میشود.
بازار حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی صنایع خلاق و فرهنگی
بهرامی با تشریح اهمیت صنایع خلاق گفت: برخلاف برخی حوزههای دانشبنیان، محصولات و خدمات صنایع خلاق و فرهنگی سالهاست در سبد مصرف خانوارها و مردم ایران حضور دارند و این حوزه بازاری حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان را دربرمیگیرد. او اهداف اصلی این رویداد را شبکهسازی فعالان زیستبوم صنایع خلاق، کمک به توسعه بازار و تجاریسازی محصولات، ترویج و توسعه فناوریهای نرم و خلاق، ایجاد بازار صادراتی برای محصولات و خدمات صنایع خلاق، همافزایی بیندستگاهی در حوزه اقتصاد خلاق و نمایش دستاوردهای این حوزه عنوان کرد.
۳ بخش اصلی رویداد مانوین و ۱۰ محور موضوعی
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به ساختار رویداد مانوین افزود: این رویداد در سه بخش اصلی شامل نمایشگاه مانوین، جشنواره مانوین و فراخوانهای حمایتی برگزار میشود.
به گفته بهرامی، در بخش نمایشگاهی، دستاوردهای صنایع خلاق در ۱۰ محور موضوعی شامل محتوای تصویری، انیمیشن و رسانههای نشر تصویری، اسباببازی و ابزارهای ارتقای توانمندیهای مهارتی، صنایع دستی و گردشگری، محصولات و فناوریهای نوین آموزشی و یادگیری، بازیهای دیجیتال، کتاب، نوشتافزار، نشریات و پلتفرمهای عرضه و انتشار، خدمات تجاریسازی در حوزه خلاق، سلامت و سبک زندگی، مالی، سرمایهگذاری و بیمه، و نرمافزارها و پلتفرمهای حملونقل، خدمات شهری و اجتماعی به نمایش گذاشته میشود.
وی گفت: مخاطبان این بخش شرکتهای خلاق، دانشبنیان، هستههای فناور مستقر در پارکهای فناوری و همچنین صندوقهای تأمین مالی و ریسکپذیر هستند که میتوانند در این نمایشگاه حضور یافته و از پروژههای خلاق حمایت کنند. به گفته او، شرایط حضور در نمایشگاه شامل سابقه فعالیت، توان اقتصادی و بازار، محصول، زیرساختهای مجازی فروش و تعداد نیروی انسانی است. همچنین فضای استقرار نمایشگاهی، جلسات B۲B و B۲C، پنلهای تخصصی و غرفههای تعاملی از امکاناتی است که برای شرکتکنندگان پیشبینی شده است.
جوایز برگزیدگان جشنواره مانوین ۱۴۰۵
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی در ادامه درباره بخش جشنواره گفت: این بخش بزرگترین رقابت ملی صنایع خلاق کشور خواهد بود و شرکتکنندگان در هر شاخص ارزیابی شده و برگزیدگان هر حوزه «تندیس طلایی مانوین» و جایزه نقدی ۱۰ میلیارد ریالی دریافت میکنند. همچنین برترین شرکتکننده در مجموع شاخصهای هر حوزه، «تندیس الماس مانوین» و ۲۰ میلیارد ریال جایزه نقدی خواهد گرفت.
به گفته او، هفت حوزه جشنواره شامل محتوای تصویری، انیمیشن، فیلمنامه و رسانههای نشر، اسباببازی، بازیهای دیجیتال، خدمات تجاریسازی، صنایع دستی، موزه و گردشگری، محصولات و فناوریهای آموزشی و یادگیری، و کتاب، نشریات، نوشتافزار و پلتفرمهای عرضه و انتشار است. شاخصهای ارزیابی نیز اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی، نوآوری، کیفیت محصول، اشتغالزایی، تجاریسازی و صادرات را دربرمیگیرد.
بهرامی افزود: در مجموع ۳۵ تندیس طلایی به برگزیدگان این هفت حوزه اعطا میشود و هفت برگزیده نهایی نیز تندیس الماس دریافت خواهند کرد. شرکتهایی که در دو یا سه حوزه حائز شرایط شده باشند نیز بهصورت ویژه مورد تقدیر قرار میگیرند.
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی هدف از برگزاری جشنواره را شناسایی و تقدیر از برترینهای صنایع خلاق، اعتباربخشی به این حوزه و ایجاد رقابت سالم عنوان کرد.
اعطای تسهیلات قابل تبدیل به بلاعوض به طرح های توسعه نوآوری
بهرامی در ادامه به بخش سوم رویداد، یعنی فراخوانهای حمایتی مانوین، اشاره کرد و گفت: این بخش با هدف حمایت از طرحهای توسعه نوآوری و محصولات خلاقانه منتخب طراحی شده و شامل تسهیلات قابل تبدیل به بلاعوض و تسهیلات کمبهره برای تجاریسازی است. به گفته او، مخاطبان این بخش کارآفرینان حوزه صنایع خلاق، استارتاپها و شرکتهای مستعد خلاق هستند.
وی افزود: فراخوانهای حمایتی در ۷ حوزه شامل محتوای تصویری و انیمیشن، اسباببازی، بازیهای دیجیتال، کتاب، نشریه و نوشتافزار، مد و پوشاک، هنرهای تجسمی و نمایشی، و محتوای صوتی، موسیقی، ساز و رسانههای نشر پیشبینی شده است.
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی توضیح داد که از اشخاص حقیقی و حقوقی حمایت میشود، اما اشخاص حقیقی پس از تأیید طرح باید به یکی از شرکتهای خلاق بپیوندند یا یک شرکت خلاق تأسیس کنند تا ادامه حمایت از آنها امکانپذیر باشد.
فراخوان رویداد مانوین ۳ اردیبهشت منتشر میشود؛ برگزاری رویداد نهایی از ۲۱ مهر
بهرامی همچنین از زمانبندی برگزاری رویداد خبر داد و گفت: فراخوان این رویداد از سوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ منتشر شده و مهلت ثبتنام تا ۲۰ خرداد تمدید شده است. در صورت نیاز، امکان تمدید مجدد نیز وجود دارد، اما هدف این است که هرچه زودتر فرآیند ارزیابی آغاز شود. داوری و ارزیابی طرحها تا تیرماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد، نتایج اولیه شرکتهای پذیرفتهشده برای حضور در نمایشگاه در مردادماه اعلام میشود و رویداد نهایی نیز ۲۱ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
برگزاری رویداد مانوین در شهر اصفهان
وی با بیان اینکه برگزاری رویداد در اصفهان در راستای تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت استانها انجام میشود، گفت: این شهر به عنوان یکی از شهرهای خلاق کشور در حوزه صنایع دستی انتخاب شده است.
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی همچنین از پیشبینی حدود ۴ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی خبر داد و افزود: در صورت استقبال بیشتر، امکان افزایش این فضا وجود دارد.
او با تأکید بر حمایت معاونت علمی از شرکتهای خلاق گفت: بخشی از هزینههای نمایشگاهی برای شرکتهای خلاق تأمین خواهد شد و شرکتهایی که از استانهای دیگر در این رویداد حضور پیدا کنند و غرفهسازی خود را بر اساس معماری سنتی استانشان انجام دهند نیز از حمایت در هزینههای غرفهسازی و استقرار برخوردار خواهند شد.
بهرامی در پایان با تأکید بر شفافیت در فرآیند ارزیابی گفت: داوری طرحها و جشنواره توسط داوران برجسته ملی انجام خواهد شد و همه نتایج نهایی با تأیید مقام عالی معاونت اعلام میشود.
او ابراز امیدواری کرد که با همراهی رسانهها، مانوین به رویدادی برجسته و اثرگذار در حوزه صنایع خلاق کشور تبدیل شود.
نظر شما