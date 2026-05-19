به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بهرامی در نشست خبری رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» که امروز ۲۹ اردیبهشتماه در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برگزار شد، به تشریح آخرین وضعیت خانههای خلاق و شرکتهای فعال در این حوزه پرداخت و گفت: در سالهای گذشته در مجموع ۱۱۲ مجوز برای خانههای خلاق صادر شده بود. از سال گذشته فرآیند ارزیابی مجدد این مراکز با همکاری رؤسای بنیادهای ملی نخبگان در استانها و همکاران ستاد توسعه صنایع خلاق آغاز شد تا وضعیت فعالیت این مراکز بهطور دقیق بررسی شود.
به گفته بهرامی، بر اساس این ارزیابیها ۵۴ خانه خلاق فعال شناسایی شدند، ۱۵ خانه خلاق غیرفعال بودند و ۳۳ مرکز نیز بازخورد مشخصی از فعالیتهای خود ارائه نکردند.
وی افزود: در صورت ادامه این وضعیت، تصمیمات جدیدی برای ساماندهی این مراکز اتخاذ خواهد شد.
رشد درخواستها برای دریافت عنوان شرکت خلاق
وی در ادامه با اشاره به وضعیت شرکتهای خلاق گفت: در حال حاضر حدود ۶۴۰ شرکت خلاق در کشور فعالیت دارند. از سال گذشته تاکنون ۲۷۴ درخواست برای دریافت عنوان «شرکت خلاق» به دبیرخانه صنایع خلاق ارسال شده است.
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ادامه داد: تنها در دو تا سه ماه اخیر نیز ۷۸ درخواست جدید ثبت شده که از این تعداد، ۶۴ مورد مربوط به شرکتهای خلاق و ۱۴ مورد مربوط به خانههای خلاق بوده است.
بهرامی با بیان اینکه اخیراً کارگزار جدیدی برای ارزیابی این درخواستها تعیین شده است، افزود: در دو ماه گذشته و با اعمال شاخصهای ارزیابی جدید، ۳۵ شرکت موفق به دریافت عنوان شرکت خلاق شدند و برای ۶ خانه خلاق نیز مجوز جدید صادر شد. برخی پروندهها نیز به دلیل نقص مدارک یا در انتظار تکمیل اطلاعات متقاضیان همچنان در دست بررسی قرار دارند.
تدوین نظام ارزیابی جدید در حوزه صنایع خلاق
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی با تأکید بر اهمیت نظام ارزیابی در این حوزه گفت: در یک سال گذشته توجه ویژهای به طراحی نظام ارزیابی و پایش شرکتهای خلاق شده است. بر همین اساس، کارگزار جدیدی برای انجام فرآیند ارزیابی انتخاب شد و شاخصهای دقیقتری برای بررسی فعالیت شرکتها در نظر گرفته شده است.
به گفته او، تفاوت اصلی میان شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای خلاق در ماهیت فعالیت آنهاست. در شرکتهای دانشبنیان تمرکز اصلی بر فناوری و محصول است، در حالی که در صنایع خلاق محور اصلی خلاقیت، محتوا و نوآوری فرهنگی محسوب میشود.
آسیب به برخی شرکتهای دانشبنیان در جنگ اخیر
بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط کشور در ماههای گذشته اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، ۹۸ شرکت دانشبنیان در کشور آسیب دیدند. البته در حوزه صنایع خلاق و خانههای خلاق آسیب مستقیمی گزارش نشد، اما تلاش شد با اقدامات حمایتی، شرکتهای آسیبدیده هرچه سریعتر به چرخه تولید و فعالیت بازگردند.
توسعه اقتصاد خلاق با همکاری نهادهای مختلف
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی با تأکید بر لزوم همکاری میان نهادهای مختلف برای توسعه اقتصاد خلاق گفت: تحقق این هدف نیازمند همافزایی میان دستگاههای مختلف از جمله اتاق بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، سازمان صداوسیما و سایر نهادهای فرهنگی و توسعهای است.
بهرامی نقش رسانهها را نیز در این مسیر مهم دانست و افزود: رسانهها و خبرنگاران میتوانند با معرفی ظرفیتهای صنایع خلاق و ایجاد جریان رسانهای، نقش مهمی در توسعه این حوزه ایفا کنند.
بازار چندصد میلیارد تومانی صنایع خلاق
رئیس ستاد توسعه صنایع خلاق در ادامه با اشاره به ظرفیت اقتصادی این حوزه گفت: برآوردها نشان میدهد بازار صنایع خلاق در کشور حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان گردش مالی دارد.
وی ادامه داد: هدف ما این است که علاوه بر توسعه بازار داخلی، زمینه حضور محصولات خلاق ایرانی در بازارهای منطقهای و کشورهای همسایه نیز فراهم شود. در حال حاضر نیز بخشی از محصولات این حوزه بهصورت رسمی به کشورهای همسایه صادر میشود.
چالش صادرات و اینترنت برای شرکتهای فعال
بهرامی در پاسخ به پرسشی درباره چالشهای شرکتهای فعال در حوزه بازی و محتوای دیجیتال گفت: یکی از چالشهای اصلی در این حوزه، تجاریسازی و تولید محصولات رقابتپذیر است. در فراخوانهای حمایتی تلاش شده شرکتهایی که محصولات قابل عرضه در بازار دارند مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی همچنین درباره مسئله اینترنت برای شرکتهای فعال در این حوزه گفت: با همکاری بخشهای مختلف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تلاش شده دسترسی شرکتهایی که به اینترنت پایدار نیاز دارند تسهیل شود تا فعالیت آنها با مشکل مواجه نشود. این اقدامات بهویژه در شرایط پس از جنگ و دوران آتشبس با جدیت بیشتری دنبال میشود.
رئیس مرکز راهبردی ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی درباره تفاوت ارزیابی شرکتهای خلاق و شرکتهای دانشبنیان توضیح داد: در ارزیابی دانشبنیانها، سطح فناوری، هایتک بودن محصول، میزان تجاریسازی و دریافت استانداردهای تخصصی معیارهای اصلی است. اما در حوزه صنایع خلاق، محوریت بر خلاقیت، محتوا و نوآوری فرهنگی قرار دارد و نه لزوماً فناوری پیشرفته. این مهمترین تفاوت دو نظام ارزیابی به شمار میرود.
ضرورت جریانسازی در اقتصاد خلاق
وی با تأکید بر رویکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان در حمایت از اقتصاد خلاق افزود: هدف ما ایجاد جریانسازی در این حوزه است، زیرا رونق اقتصاد خلاق تنها با اقدامات معاونت علمی محقق نمیشود و نیازمند مشارکت گسترده دستگاهها و نهادهای مختلف است.
نقش بخش خصوصی در توسعه بازار صنایع خلاق
بهرامی ادامه داد: در برنامهریزیهای انجام شده، تمرکز ویژهای بر نقشآفرینی بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی داریم. یکی از حلقههای مفقوده اقتصاد خلاق در کشور، توسعه بازار و ایجاد تقاضا برای محصولات خلاقانه است و لازم است این بخش با کمک نهادهای خصوصی و تجاری تقویت شود.
