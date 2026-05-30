گلستان ظرفیت بالایی در تولید پوشاک عفیفانه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه پوشاک طوبی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه «طوبی» با حضور حدود ۲۵ غرفه و به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان برگزار شده و در راستای مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان و تأکیدات نماینده ولی‌فقیه در گلستان و استاندار، بر حمایت از فعالان حوزه عفاف و حجاب و تولیدکنندگان این بخش متمرکز است.

وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان حاضر در این نمایشگاه طی ماه‌های گذشته و به‌ویژه در مقاطع مختلف با مشکلاتی از جمله آسیب به کسب‌وکارهای اینترنتی و محدودیت‌های اقتصادی مواجه بودند و برگزاری چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان فراهم کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به کیفیت محصولات عرضه شده در نمایشگاه گفت: بازدید از غرفه‌ها نشان داد تولیدکنندگان استان از خلاقیت، نوآوری و توانمندی بالایی برخوردارند و برخی از محصولات ارائه شده، تولیداتی هنرمندانه و منحصربه‌فرد هستند که عمدتاً در فضای مجازی عرضه می‌شوند و کمتر در بازارهای عمومی دیده شده‌اند.

حمیدی با تأکید بر نقش این واحدها در اشتغال‌زایی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد هر یک از این مجموعه‌های تولیدی بین ۱۵ تا ۲۰ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و حمایت از این کسب‌وکارها به معنای حمایت از صدها فرصت شغلی و ده‌ها خانواده در استان است.

وی حضور دانشجویان، هنرجویان و نیروهای جوان در این نمایشگاه را از دیگر نقاط قوت آن برشمرد و گفت: مشاهده عرضه محصولات تولیدی هنرجویان و دانشجویانی که هنوز در حال تحصیل هستند، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند نیروی انسانی و استعدادهای موجود در گلستان است که نیازمند توجه و حمایت بیشتر هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در ادامه به برخی دغدغه‌های تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت مواد اولیه، ناکافی بودن تسهیلات اشتغال‌زایی متناسب با شرایط اقتصادی و مشکلات مربوط به استقرار واحدهای تولیدی در مناطق مسکونی از جمله مسائل مطرح شده از سوی فعالان این حوزه بود.

حمیدی خاطرنشان کرد: مسائل و مطالبات تولیدکنندگان جمع‌بندی خواهد شد تا در نشست‌های تخصصی استانداری مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای لازم برای حمایت از فعالان این بخش و رفع موانع پیش‌روی آنان اتخاذ شود.

وی با قدردانی از رسانه‌ها برای انعکاس ظرفیت‌های استان گفت: نمایشگاه «طوبی» فرصتی ارزشمند برای معرفی تولیدات داخلی با کیفیت و قیمت مناسب است و اطلاع‌رسانی مؤثر می‌تواند زمینه استقبال بیشتر مردم و رونق تولیدات بومی را فراهم کند.