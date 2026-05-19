طراحی و ساخت دستگاه بازیافت پساب خانگی در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محققان دانشگاه تهران موفق به طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب خاکستری شدند؛ سامانه‌ای که با استفاده از فناوری فیلتراسیون غشایی، امکان بازیافت پساب‌های خانگی و کاهش حدود ۴۰ درصدی مصرف آب شرب را فراهم می‌کند.

این دستگاه توسط حسن صالحی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، علیرضا شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و محمدباقر آریان، با بهره‌گیری از فناوری فیلتراسیون غشایی، امکان تصفیه پساب‌های ناشی از شست‌وشوی دست و صورت، استحمام، لباسشویی و ظرفشویی را فراهم می‌کند.

آب خاکستری که بخش عمده فاضلاب تولیدی ساختمان‌های مسکونی را تشکیل می‌دهد، به دلیل آلودگی کمتر نسبت به فاضلاب سیاه، ظرفیت بالایی برای بازیافت و استفاده مجدد دارد. در همین راستا، دستگاه جدید با هدف کاهش مصرف آب و کمک به مدیریت پایدار منابع آبی توسعه یافته است.

بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام شده، این سامانه قادر است بیش از ۹۰ درصد آلاینده‌های موجود در آب خاکستری را حذف کرده و شاخص‌هایی مانند BOD و COD را تا سطح استاندارد کاهش دهد. استفاده از غشاهای بهینه و کم‌هزینه در طراحی این دستگاه، علاوه بر افزایش راندمان تصفیه، موجب کاهش هزینه تمام‌شده آن نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی شده است.

از دیگر ویژگی‌های این فناوری، امکان استفاده در ظرفیت‌های مختلف از چند لیتر تا چندین متر مکعب در روز است؛ قابلیتی که زمینه بهره‌برداری از آن را در واحدهای مسکونی، مجتمع‌های بزرگ، هتل‌ها و مراکز خدماتی فراهم می‌کند.

آب خروجی این دستگاه قابلیت استفاده در آبیاری فضای سبز و سایر مصارف غیرشرب را دارد و می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف آب شرب، بار ورودی به شبکه فاضلاب شهری را نیز کاهش دهد.

طراحان این سامانه معتقدند توسعه فناوری‌های تصفیه آب خاکستری در مقیاس کوچک و غیرمتمرکز، می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت بحران آب، کاهش برداشت از منابع زیرزمینی و اصلاح الگوی مصرف آب در کشور ایفا کند.