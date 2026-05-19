تصمیم نهایی برای نسخه الکترونیک با ناشران است

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالان نشر الکترونیک کتاب هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با انتشار بیانیهای ضمن تشکر از نهاد برگزار کننده، اعلام کردند؛ آن دسته از ناشرانی که تمایلی به عرضه نسخه الکترونیک آثار خود در این رویداد ندارند، میتوانند روند عرضه آن را متوقف کنند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
«فعالان نشر الکترونیک کتاب مراتب سپاس و قدردانی خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران و عموم ناشران میهنمان اعلام میدارند که با همکاری یکدیگر زمینه اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه صورتهای جدید کتاب، از جمله کتاب الکترونیک و صوتی، را فراهم آوردند و این آثار در کنار کتاب چاپی به مخاطبان و علاقهمندان این حوزه عرضه شد.
از آنجا که سال جاری نخستین سال حضور ناشران الکترونیک در این نمایشگاه است، ممکن است در برخی موارد چالشها و عدمآمادگی پدید آمده باشد. پلتفرمهای نشر الکترونیک کتاب در چارچوب قانون و قراردادهای فیمابین عمل میکنند؛ ولی این آمادگی وجود دارد، چنانچه ناشری تمایل ندارد آثارش در قالب الکترونیک در سایت نمایشگاه ارائه شود، میتواند از طریق شماره ۰۹۱۰۴۰۰۹۹۷۱ یا آیدی @qaribi در پیام رسان بله اطلاع دهد تا در کوتاهترین زمان ممکن، آن آثار از سایت نمایشگاه غیرفعال شود.
فعالان نشر الکترونیک کتاب امیدوارند این مسیر به توسعه بازار کتاب، خدماترسانی گستردهتر به نسلهای جدید و بهبود سرانه مطالعه در کشور منجر شود.
با تشکر
پلتفرمهای نشر الکترونیک کتاب
فیدیبو، طاقچه، کتابراه، فراکتاب»
نظر شما