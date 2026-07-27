«ادیسه» هومر با ترجمه کزازی در فیدیبو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اکران جهانی فیلم «اودیسه» به کارگردانی کریستوفر نولان و افزایش توجه مخاطبان به این اثر، کتاب «ادیسه» اثر هومر با ترجمه میرجلال‌الدین کزازی که توسط نشر مرکز در پلتفرم فیدیبو در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

این کتاب علاوه بر نسخه الکترونیک، از طریق اشتراک فیدی‌پلاس نیز قابل مطالعه است. ترجمه میرجلال‌الدین کزازی که نخستین بار در سال ۱۳۷۹ توسط نشر مرکز منتشر شد، از معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین ترجمه‌های فارسی «ادیسه» به شمار می‌رود و طی بیش از 2 دهه گذشته بارها تجدید چاپ شده است.

این ترجمه با تکیه بر زبان و ساختار ادبی فارسی، یکی از منابع اصلی مطالعه این منظومه حماسی برای مخاطبان فارسی‌زبان محسوب می‌شود. «ادیسه» یکی از دو منظومه بزرگ منسوب به هومر، شاعر نامدار یونان باستان، است و داستان بازگشت اودیسئوس به سرزمینش پس از پایان جنگ تروا را روایت می‌کند.

این اثر از مهم‌ترین متون ادبیات کلاسیک جهان به شمار می‌آید و تاکنون بارها دستمایه اقتباس‌های ادبی، نمایشی و سینمایی قرار گرفته است. اکران جهانی فیلم «ادیسه» به کارگردانی کریستوفر نولان بار دیگر توجه مخاطبان را به متن اصلی این اثر معطوف کرده است. به همین بهانه مطالعه ترجمه فارسی «ادیسه» را به علاقه‌مندانی که قصد آشنایی با روایت اصلی هومر را دارند، پیشنهاد می‌شود.

نسخه الکترونیک کتاب «ادیسه» با ترجمه میرجلال‌الدین کزازی از نشر مرکز در پلتفرم فیدیبو به آدرس (http://fidb.ir/gop) قابل تهیه است و مشترکان فیدی‌پلاس نیز می‌توانند این اثر را در قالب اشتراک خود مطالعه کنند.