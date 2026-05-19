مازیار حاتمی، معاون نشر و ادبیات حفظ آثار سپاه و بسیج و مدیرمسئول انتشارات فاتحان، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره حضور این انتشارات در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: امسال با ۲۵ عنوان کتاب در نمایشگاه حضور داریم، اما بخشی از آثار جدید سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط خاص کشور و تأخیر در روند اعلام وصول، به نمایشگاه نرسیدند و انتشار آنها به سال ۱۴۰۵ موکول شد.
وی درباره تازهترین آثار این انتشارات افزود: مجموعه کتابهای روایتگری شمالغرب کشور از جمله «دلیران در دژ» با محوریت سنندج، «تا آخرین پیروزی» درباره بوکان، «در کرانههای گادر» با موضوع اشنویه و نقده و «قرار در مرزخانه» درباره پیرانشهر از جمله آثاری هستند که در این دوره ارائه میشوند.
حاتمی در ادامه با اشاره به فعالیتهای پژوهشی و مستندنگاری مرتبط با جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: گروههای روایتنویسی در سراسر کشور تشکیل شدهاند تا حماسه حضور مردم در این روزها ثبت و ماندگار شود. این روایتها در قالب متنهایی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ کلمه و با موضوعاتی چون تجمعات مردمی، فعالیتهای جهادی و امدادی، روایت خانوادههای شهدا و جلوههای مختلف حمایت مردم از ایران و نظام اسلامی نوشته میشوند.
وی ادامه داد: این گروهها زیر نظر سرگروههای ادبی فعالیت میکنند و طبق برنامهریزی انجامشده، انتظار داریم هر استان دستکم یک کتاب روایت مردمی از جنگ تحمیلی سوم منتشر کند تا برای آیندگان ثبت شود که مردم ایران چگونه در کنار رهبر معظم انقلاب، مسئولان و نیروهای نظامی ایستادگی کردند و میدان را خالی نگذاشتند.
مدیرمسئول انتشارات فاتحان درباره برنامههای این مجموعه برای نمایشگاه مجازی نیز گفت: تمرکز اصلی ما بر تبلیغات مؤثرتر در فضای مجازی قرار گرفته تا بتوانیم ارتباط بیشتری با مخاطبان برقرار کنیم.
وی همچنین درباره استفاده از نمادهای ملی و المانهای مرتبط با اتحاد و پرچم ایران در نمایشگاه مجازی بیان کرد: در فضای مجازی عملاً امکان مشخصی برای طراحی و استفاده از چنین نمادهایی در اختیار ناشران قرار نگرفته است.
نظر شما