درگیری مسلحانه در اسلام آبادغرب مرگ جوان ۲۰ ساله را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حیدر حق جویان ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از وقوع یک مورد نزاع مسلحانه در محله شهریارشهر اسلام آبادغرب به علت اختلافات خانوادگی رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.



وی ادامه داد: با دریافت گزارش درگیری، ماموران به سرعت در محل حاضر و با اقتدار ضمن پایان دادن به درگیری ، نسبت به دستگیری ۷ نفر از عاملان نزاع اقدام کردند.



سرهنگ حق جویان با بیان اینکه در حین درگیری متاسفانه جوانی حدودا ۲۰ ساله که در حال تماشای درگیری بود به علت برخورد گلوله جان خود را از دست داد ، خاطرنشان کرد: عامل تیراندازی و فوت این جوان نیز دستگیر و در بازجویی های ابتدایی به ارتکاب قتل اعتراف کرد.



فرمانده انتظامی اسلام آبادغرب یادآوری کرد: همچنین در این راستا ۲ قبضه اسلحه کلاشینکف نیز و پرونده ای نیز تشکیل و موضوع تحت رسیدگی های تکمیلی قرار دارد.