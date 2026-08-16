به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک مورد اسیدپاشی در یکی از میادین شهر اسلام‌آبادغرب، مأموران کلانتری ۱۱ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های اولیه دریافتند جوانی حدود ۳۰ ساله اقدام به اسیدپاشی به یک مرد سالخورده کرده و پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی اسلام‌آبادغرب ادامه داد: مأموران پلیس در ادامه تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی، هویت عامل اسیدپاشی را شناسایی کردند و با انجام عملیاتی، وی را دستگیر کردند.

حق‌جویان خاطرنشان کرد: پس از دستگیری متهم مشخص شد این فرد دارای کارت قرمز اختلالات روانی است و موضوع در جریان بررسی‌های قانونی قرار گرفت.

وی در پایان گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.