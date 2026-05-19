دستورالعمل جدید نرخ های مصوب مکمل و شیرخشک ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به دریافت گزارش‌هایی درباره عدم رعایت قیمت‌های تعیین‌ شده در حوزه محصولات طبیعی، مکمل و شیرخشک، گفت: تمام شرکت‌های توزیع‌کننده می بایست فرآیند خرید از تولیدکننده یا واردکننده و عرضه به داروخانه‌ها را دقیقاً بر اساس قیمت سه‌گانه مصوب کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری انجام دهند. این نرخ‌ها به‌طور شفاف در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان غذا و دارو در دسترس فعالان صنفی قرار دارد.

وی افزود: با توجه به به‌روزرسانی زیرساخت‌های مشاهده قیمت در سامانه TTAC، فهرست کامل سقف قیمت فرآورده‌های مکمل تولیدی تهیه و برای شرکت‌های توزیع‌کننده ارسال شده است تا هیچ‌گونه ابهامی در فرآیند قیمت‌گذاری باقی نماند و روند توزیع محصولات با شفافیت کامل ادامه یابد.

شعیبی تاکید کرد: هرگونه انحراف از نرخ‌های مصوب، علاوه بر اخلال در نظم بازار، در ارزیابی‌های نظارتی آتی آن شرکت‌ها تأثیر مستقیم خواهد داشت و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

به گفته وی، نظارت بر قیمت‌گذاری این گروه کالایی از اولویت‌های راهبردی اداره کل است و پایش مستمر قیمت‌ها در داروخانه‌ها و مراکز توزیع به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود تا منافع مصرف‌کننده نهایی به‌طور کامل تأمین شود.