۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

دستورالعمل جدید نرخ های مصوب مکمل و شیرخشک ابلاغ شد

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو، از ابلاغ دستورالعمل جدید به شرکت‌های پخش برای پایبندی کامل به نرخ‌های مصوب در خرید و فروش محصولات این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به دریافت گزارش‌هایی درباره عدم رعایت قیمت‌های تعیین‌ شده در حوزه محصولات طبیعی، مکمل و شیرخشک، گفت: تمام شرکت‌های توزیع‌کننده می بایست فرآیند خرید از تولیدکننده یا واردکننده و عرضه به داروخانه‌ها را دقیقاً بر اساس قیمت سه‌گانه مصوب کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری انجام دهند. این نرخ‌ها به‌طور شفاف در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان غذا و دارو در دسترس فعالان صنفی قرار دارد.

وی افزود: با توجه به به‌روزرسانی زیرساخت‌های مشاهده قیمت در سامانه TTAC، فهرست کامل سقف قیمت فرآورده‌های مکمل تولیدی تهیه و برای شرکت‌های توزیع‌کننده ارسال شده است تا هیچ‌گونه ابهامی در فرآیند قیمت‌گذاری باقی نماند و روند توزیع محصولات با شفافیت کامل ادامه یابد.

شعیبی تاکید کرد: هرگونه انحراف از نرخ‌های مصوب، علاوه بر اخلال در نظم بازار، در ارزیابی‌های نظارتی آتی آن شرکت‌ها تأثیر مستقیم خواهد داشت و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

به گفته وی، نظارت بر قیمت‌گذاری این گروه کالایی از اولویت‌های راهبردی اداره کل است و پایش مستمر قیمت‌ها در داروخانه‌ها و مراکز توزیع به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود تا منافع مصرف‌کننده نهایی به‌طور کامل تأمین شود.

حبیب احسنی پور

