به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج گزارش سیاستی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری درباره «حکمرانی محلی و تاب‌آوری غذایی در شرایط جنگی» منتشر شد.

معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، در این گزارش که از سوی کارگروه امنیت غذایی معاونت راهبردی تهیه شده، آمده است: تجربه «جنگ تحمیلی سوم» بار دیگر نشان داد که در شرایط جنگی، تاب‌آوری کشور بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی در سطوح نزدیک به مردم وابسته است.

در حالی که حکمرانی محلی در گذشته بیشتر به‌عنوان یک مکمل اداری تلقی می‌شد، در شرایط جنگی می‌تواند به خط مقدم حفظ ثبات اجتماعی تبدیل شود.

در این گزارش ضمن مرور تجربه‌های بین‌المللی و تحلیل تحولات اخیر، بر ضرورت بازطراحی معماری امنیت غذایی کشور با محوریت استان‌ها، شهرها و محله‌ها تأکید شده است.

در همین راستا، تهیه کنندگان این گزارش با مرور تطبیقی هفت تجربه بین‌المللی در یک قرن گذشته به این نتیجه می‌رسند که امنیت غذایی در بحران، بیش از آنکه به میزان ذخایر مرکزی وابسته باشد، به کیفیت نهادهای محلی وابسته است. بررسی تجربه کشورهایی مانند بریتانیا، ایالات متحده، روسیه، ژاپن، سارایوو و اوکراین نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های سیاسی و اقتصادی، یک پیام مشترک وجود دارد: تاب‌آوری غذایی از سطح محلی آغاز می‌شود.

بازطراحی معماری امنیت غذایی ایران با محوریت سطح محلی یک ضرورت راهبردی است. از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده می‌توان به ایجاد دفاتر محلی امنیت غذایی، تشکیل کمیته‌های تأمین و توزیع، توسعه کشاورزی شهری و احیای زمین‌های رهاشده، ایجاد ذخایر خرد در سطح شهر و روستا، تعریف مراکز تغذیه اضطراری، تکمیل شبکه‌های داوطلبی، ایجاد بانک داده امنیت غذایی محله‌ای و تفویض اختیارات مشخص به استانداری‌ها همراه با بودجه مستقل تاب‌آوری اشاره کرد.