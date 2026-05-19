قطعنامه پیشنهادی علیه ایران؛ تکرار خطای گذشته شورای امنیت و فریب جهان

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - نفیسه عبدالهی: شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر درصدد تصویب قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی ایران است که این بار به ابتکار آمریکا و بحرین مطرح شده و با حمایت اردن، امارات و قطر نیز مواجه است. این سومین تلاش برای ارائه چنین قطعنامهای به شمار میآید و تجربه گذشته نشان داده که رویکردهای یکجانبه نه تنها اثربخش نیست، بلکه به اعتبار شورای امنیت آسیب میزند.
قطعنامه نخست، با تمرکز صرف بر ایران و نادیده گرفتن نقش دیگر بازیگران منطقهای، از منظر حقوقی و سیاسی کاملاً رسواکننده بود. قطعنامه دوم نیز با وتوی کشورهای چین و روسیه مواجه شد که اقدامی مسئولانه در راستای موازین بینالمللی و ثبات منطقه محسوب میشود.
طرح جدید نیز بر همان الگوی نخست استوار است و واقعیتهای جاری منطقه را نادیده میگیرد. متن قطعنامه ایران را به نقض آتشبس متهم میکند، اما هیچ اشارهای به محاصره دریایی آمریکا یا حملات مداوم رژیم اسرائیل به لبنان ندارد؛ اقداماتی که خود نقض آشکار آتشبس و حقوق بینالملل به شمار میآیند. اهداف جنگی آمریکا و اسرائیل نیز بهطور فریبکارانه در قالب «نگرانیهای بشردوستانه» یا مسئله «آزادی کشتیرانی» ارائه شده است، در حالی که حملات به زیرساختهای غیرنظامی ایران و بیمارستانها هیچ اشارهای در متن پیدا نکرده و عملاً جنایات جنگی آشکار را نادیده میگیرد.
قطعنامه از حقوق کشتیرانی و کنوانسیون حقوق دریاها بهعنوان پوشش استفاده میکند، اما عملاً ایران را از دفاع قانونی در آبهای خود محروم میسازد و نظامیسازی یک سویه منطقه توسط آمریکا را نادیده میگیرد. در حالی که قطعنامه ادعا میکند به منافع اقتصاد جهانی کمک میکند، در عمل موجب تشدید بحران و افزایش قیمت جهانی انرژی و مواد غذایی خواهد شد.
تصویب چنین قطعنامهای نه تنها صلح را ترویج نمیکند، بلکه به آمریکا ابزاری برای مشروعیتبخشی پسینی به تجاوزات غیرقانونی خود میدهد و متحدان عربی که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند، نقش خود در تسهیل تجاوزات را نادیده میگیرند.
جامعه جهانی اقدام آمریکا را محکوم کند
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری در مورد این قطعنامه اظهار کرد: شورای امنیت نمیتواند این واقعیت روشن را نادیده بگیرد و ایران را متهم به ناامن سازی منطقه کند. در تماس مستمر با کشورهای عضو هستیم. با چین و روسیه هم در ارتباطیم. آنها به خوبی میدانند عامل اصلی ناامنی دریاها امریکاست چرا که خود آمریکایی ها اعتراف کردند که ما شبیه دزدان دریایی عمل میکنیم. اگر جامعه جهانی میخواهد اقدام مسئولانه انجام دهد باید اقدام امریکا را محکوم کند.
مخالفت چین با قطعنامه پیشنهادی آمریکا
نماینده چین در سازمان ملل متحد از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی ضدایرانی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز در شورای امنیت انتقاد کرد و گفت محتوای این قطعنامه و زمان ارائه آن مناسب نیست.این پیشنویس ایران را به مینگذاری در تنگه هرمز متهم کرده و خواستار لغو اعمال کنترل ایران بر این آبراه حیاتی است، اما دیپلماتها گفتهاند در صورت به رای گذاشته شدن، احتمالاً با وتوی روسیه و چین مواجه خواهد شد.
آمریکا با تهدید، کشورها را همراه کرده است
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک نیز، تلاش آمریکا برای نمایش تعداد کشورهای همپیشنهاددهنده قطعنامه ضدایرانی واشنگتن را فریبکارانه توصیف کرد.
در این پیام آمده است: تلاش آمریکا برای نمایش تعداد کشورهای حامی قطعنامه سیاسی خود بهعنوان حمایت گسترده بینالمللی و نشانه انزوای ایران، هم مضحک است و هم فریبکارانه.
نمایندگی ایران در سازمان ملل همچنین تاکید کرد: هیچ حجمی از حمایتهای اجباری نمیتواند اقدامات مستمر و خلاف حقوق بینالملل واشنگتن علیه ایران را مشروع جلوه دهد.
در ادامه این پیام به اقداماتی از جمله محاصره دریایی، حملات و توقیف غیرقانونی کشتیهای تجاری ایران و گروگانگیری خدمه آنها به شیوهای مشابه دزدی دریایی اشاره شده است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: همه میدانند بسیاری از اعضا تحت فشار سیاسی، اجبار و حتی تهدید به این قطعنامه پیوستهاند.ادعاهای نماینده آمریکا درباره حمایت گسترده بینالمللی چیزی جز تلاشی ناامیدانه برای ساختن مشروعیت برای اهداف سیاسی از پیش تعیینشده، تضعیف اعتبار شورای امنیت سازمان ملل و فراهم کردن پوشش سیاسی برای اقدامات غیرقانونی نیست.
به گزارش مهر، ایران تأکید دارد که اگر جامعه جهانی خواهان اقدام مسئولانه است، باید رفتارهای آمریکا در منطقه را محکوم کند و نه ایران را متهم به ناامنسازی. تنگه هرمز تا قبل از تاریخ ۹ اسفند در شرایط عادی قرار داشت و تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم اسرائیل، این شرایط را مختل کرده است. جمهوری اسلامی ایران همزمان با عمان در حال گفتگو برای تضمین امنیت دریایی است؛ اقدامی که مطابق با حقوق بینالملل و حقوق دریایی است.
قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین، با حمایت اردن، امارات و قطر، بر خلاف اصول حقوق بینالملل و مستندات موجود است و واقعیتهای منطقهای و نقش بازیگران اصلی ناامنی در خلیج فارس را نادیده میگیرد. تکرار چنین اقداماتی نه تنها کمکی به حل مسائل منطقهای نمیکند، بلکه احتمال افزایش تنشها را تقویت میکند. ایران بر مسیر گفتگو، همکاری منطقهای و اقدامات قانونی و مسئولانه برای حفظ امنیت در تنگه هرمز و خلیج فارس تأکید دارد.
