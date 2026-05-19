استاندار یزد: اصلاح نظام جذب و پرداخت نیرو برای بهبود خدمات ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی، در نشست شورای تحول اداری استان یزد با اشاره به آغاز به کار سامانه «فواد» و رویکرد مردمیمحور دولت چهاردهم، اظهار کرد: راهاندازی این سامانه از جمله اقدامات بسیار ارزندهای است که از امروز شکل گرفته و با آموزشهایی که ارائه خواهد شد، رویکرد مردمیمحور در دولت چهاردهم تقویت میشود.
وی گفت: نمونه بارز این رویکرد، تفویض اختیار دولت به استانهاست تا کار مردم سریعتر و آسانتر انجام شود؛ هرچند این فرآیند در استانها در حال اجراست اما همچنان با نواقصی مواجه است.
بابایی با بیان این که هنگامی که سطح توقع مردم را بالا میبریم، باید اختیارات بیشتری نیز به استانداران داده شود، افزود: البته تصمیماتی که با دادن اختیارات بیشتر به استانداران گرفته میشود در جهت قانون خواهد بود.
وی با اشاره به سامانه «فواد» نیز گفت: این سامانه در دولت چهاردهم ایجاد شده تا ارباب رجوع در صورت مواجهه با چالش در فرآیندهای دستگاههای اجرایی بتواند موضوع را ثبت و اعلام کند.
استاندار افزود: البته این موضوع مسبوق به سابقه است و دولتهای مختلف با سازوکارها و شعارهای متفاوت به دنبال تکریم اربابرجوع و ارتقای مردمداری و مشتریمداری بودهاند.
وی تصریح کرد: اکنون نیز سامانه فواد با هدف ثبت و ضبط چالشهای مردم راهاندازی شده که اقدامی ارزشمند است و میتواند در دریافت خدمات و هدایت صحیح مردم نقش مؤثری ایفا کند.
استاندار یزد با بیان این که در برخی موارد مردم آگاهی لازم را ندارند و در برخی موارد نیز مدیران نسبت به وظایف قانونی خود آگاه نیستند، گفت: مدیر دولتی نمیداند که وقتی از وزارتخانه برای افتتاح طرحی تماس گرفته میشود، در غیاب والی استان نباید هماهنگی در جهت افتتاح طرح انجام شود.
وی گفت: از سوی دیگر، در برخی موارد مردم نیز با وظایف خود آشنایی کافی ندارند و دچار سردرگمی هستند؛ اگر سامانه فواد بتواند این نواقص را رفع کند، اقدام بسیار مؤثری خواهد بود.
بابایی همچنین با اشاره به سند «یزد پایدار» اظهار کرد: در این سند چند راهبرد اساسی مرتبط با نظام اداری تدوین شده که ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی در اولویت قرار دارد؛ همچنین تحول در نظام آموزشی و مهارتی، تقویت نیروی انسانی سالم، ماهر و شاداب، هوشمندسازی بخشهای مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارتقای بهرهوری و تغییر الگوی مصرف انرژی از جمله محورهای مهم این سند است.
استاندار با اشاره به این که در این حوزهها اقدامات عملیاتی و اجرایی انجام شده و همه این فعالیتها در جهت خدمترسانی به مردم است، ابراز امیدواری کرد: با شروع حرکت سازنده سازمان امور استخدامی، چالشهای مردم در نقاط مختلف کشور دریافت شده و بررسی مشخص شود تنگناها و مشکلات در کجا قرار دارد.
بابایی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در نظام پرداخت و جذب نیرو و تاکید بر این که بهطور کلی استان با کمبود نیروی انسانی روبهرو نیست، اما عدم توازن در آن وجود دارد، اظهار کرد: این موضوع در پرداختها بسیار برجسته شده و متأسفانه این ناهماهنگی در جذب نیروی انسانی نیز موجب کاهش انگیزه شده است.
وی با بیان این که اگر انتظار داریم خدمات به درستی ارائه شود، باید این مسائل نیز اصلاح شود، ادامه داد: نکته حائز اهمیت دیگر، رصد کردن ارگانهای دیگری مانند قوه قضاییه، مقننه و ارگانهای نظامی و انتظامی و پایش همزمان آنهاست.
استاندار یزد با اعلام این که مواردی در استان وجود دارد که مرتبا از آنها شکایت ثبت میشود، گفت: نباید فقط کارمندان دولت رصد شوند و باید گلایهمندیهای مردم را در همه موارد بررسی کنیم.
بابایی با اشاره به این که حداقل باید شکایات از دستگاهها در شورای تامین مطرح شده و به اطلاع آن دستگاه رسانده شود، گفت: اگر این سامانه بتواند به کاهش ناهنجاریهای اداری کمک کند، بسیار ارزشمند خواهد بود و در راستای تکریم مردم نیز اثرگذار است؛ زیرا فردی که دسترسی حضوری ندارد، میتواند با ورود به سامانه شکایت خود را ثبت کند.
استاندار یزد در پایان با تاکید بر این که اتاق فکر خوبی در استان مشغول فعالیت است، گفت: استان یزد آمادگی هرگونه تعامل و همکاری را در این خصوص دارد.
