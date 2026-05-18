۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

قائم‌پناه: اکثر مردم مخالف محدودیت اینترنت هستند

معاون اجرایی رییس جمهور اعلام کرده است که بر اساس نظرسنجی انجام شده در نهاد ریاست جمهوری، ۷۰ درصد مردم نسبت به محدودیت اینترنت ناراضی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه امروز دوشنبه در آیین روز جهانی ارتباطات اظهار کرد: سیاست پایدار کشور نباید بر محدودسازی اینترنت باقی بماند، محدودیت‌های فراگیر ارتباطی به نتایج درستی منتج نمی‌شود، استفاده از فیلترشکن‌ها و ابزارها به شبکه‌ها و سرویس‌های معاند امکان فعالیت داد؛ به‌طوری‌که عوامل دشمن با فرصت‌طلبی از محدودیت‌های ارتباطات، در مسیر آشوب و خیانت به مردم از ابزارهای جایگزین بهره گرفتند.

وی اضافه کرد: دولت نگاه به اینترنت و ارتباطات را نگاهی فرصت‌محور و آینده‌نگر می‌داند و توسعه این حوزه را بخشی از برنامه عمومی پیشرفت کشور تلقی می‌کند. ایران نمی‌تواند نسبت به تحولات بزرگ دیجیتال در جهان بی‌تفاوت باشد و آینده اقتصاد، رسانه، خدمات عمومی و حتی حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به مسئله ارتباطات گره خورده است.

قائم‌پناه تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی مرکز ریاست‌جمهوری، ۷۰ درصد مردم نسبت به محدودیت اینترنت ناراضی هستند.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: دولت خود را متعهد می‌داند در کنار ملاحظات امنیتی، آثار اجتماعی، اقتصادی، علمی و روانی تصمیم‌های ارتباطی را با دقت بیشتری بسنجد. مسیر سیاست‌گذاری باید به سمت راهکارهای کم‌هزینه‌تر، مؤثرتر و پایدارتر حرکت کند.

