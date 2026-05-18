به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه امروز دوشنبه در آیین روز جهانی ارتباطات اظهار کرد: سیاست پایدار کشور نباید بر محدودسازی اینترنت باقی بماند، محدودیت‌های فراگیر ارتباطی به نتایج درستی منتج نمی‌شود، استفاده از فیلترشکن‌ها و ابزارها به شبکه‌ها و سرویس‌های معاند امکان فعالیت داد؛ به‌طوری‌که عوامل دشمن با فرصت‌طلبی از محدودیت‌های ارتباطات، در مسیر آشوب و خیانت به مردم از ابزارهای جایگزین بهره گرفتند.

وی اضافه کرد: دولت نگاه به اینترنت و ارتباطات را نگاهی فرصت‌محور و آینده‌نگر می‌داند و توسعه این حوزه را بخشی از برنامه عمومی پیشرفت کشور تلقی می‌کند. ایران نمی‌تواند نسبت به تحولات بزرگ دیجیتال در جهان بی‌تفاوت باشد و آینده اقتصاد، رسانه، خدمات عمومی و حتی حکمرانی بیش از هر زمان دیگری به مسئله ارتباطات گره خورده است.

قائم‌پناه تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی مرکز ریاست‌جمهوری، ۷۰ درصد مردم نسبت به محدودیت اینترنت ناراضی هستند.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: دولت خود را متعهد می‌داند در کنار ملاحظات امنیتی، آثار اجتماعی، اقتصادی، علمی و روانی تصمیم‌های ارتباطی را با دقت بیشتری بسنجد. مسیر سیاست‌گذاری باید به سمت راهکارهای کم‌هزینه‌تر، مؤثرتر و پایدارتر حرکت کند.