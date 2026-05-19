حبیبی: احیای تالاب هشیلان با انسداد ۱۵۰۰ چاه غیرمجاز در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر سه‌شنبه در جریان بازدید از تالاب هشیلان که با همراهی جمعی از مسئولان استانی انجام شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که به صورت ویژه و خاص در دستور کار مدیریت کلان استان قرار گرفت، بحث حفاظت از منابع آبی است؛ چرا که تحت هر شرایطی، چه در سال‌های پربارش و چه در سال‌های کم‌بارش، صیانت از منابع آبی بسیار حائز اهمیت است.

وجود ۴ هزار چاه غیرمجاز در استان/ انسداد ۱۵۰۰ حلقه در سال گذشته

استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه افزود: یکی از کارهای بسیار خوب، منسجم و هماهنگی که با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، به ویژه دستگاه قضائی و نیروی انتظامی انجام شد، برخورد با برداشت‌های غیرقانونی و انسداد چاه‌های غیرمجاز بود.

وی تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود، حدود چهار هزار چاه غیرمجاز در سطح استان داریم که عملاً به صورت غیرقانونی بهره‌برداری می‌شدند و وضعیت مصرف آب آن‌ها نامشخص بود؛ اما با یک هماهنگی خوب، تدبیر درست و کار جهادی شرکت آب منطقه‌ای استان، در سال گذشته موفق شدیم قریب به یک‌هزار و ۵۰۰ حلقه از این چاه‌ها را مسدود کنیم.

حبیبی با تشریح دستاوردهای این اقدام بیان کرد: آثار این کار را کاملاً در بالا آمدن سطح منابع آب زیرزمینی شاهد بودیم؛ به‌طوری‌که توانستیم چیزی نزدیک به ۶۰ میلیون مترمکعب از این محل ذخیره آبی داشته باشیم تا به منابع آبی استان اضافه شود.

قدردانی از همراهی دستگاه قضا، فراجا و کشاورزان

مدیر ارشد استان در ادامه با تقدیر از نهادهای همکار در این طرح خاطرنشان کرد: از این بابت، در وهله اول جا دارد از همراهی، پشتیبانی جدی و دستورات ویژه دستگاه قضائی، به خصوص دادستان محترم مرکز استان جناب آقای دکتر کریمی، و همچنین همراهی مجموعه نیروی انتظامی، پیگیری ویژه شرکت آب منطقه‌ای و فرماندار محترم تشکر کنم.

وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که این برخوردها مورد اقبال خود کشاورزان نیز واقع شد، زیرا اقدامی که صورت گرفت در نهایت باعث می‌شود همه کشاورزان و کل استان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

هشیلان؛ از کانون ریزگرد تا زیستگاه پرآب پرندگان

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تالاب هشیلان گفت: مدیریت منابع آبی باعث شد اتفاقات بسیار خوبی در سطح استان بیفتد که نمونه بارز و عینی آن را امروز در همین تالاب هشیلان می‌بینیم.

حبیبی یادآور شد: این تالاب پیش از این عملاً خشک شده بود و نه تنها شرایط مناسب زیست‌محیطی قبلی را نداشت، بلکه حتی به کانون ایجاد ریزگرد تبدیل شده و مشکلاتی را برای اهالی اطراف تالاب و کل مجموعه استان به وجود آورده بود؛ اما امروز شاهد هستیم که این تالاب زیبا الحمدلله پرآب شده و مجدداً به محل زیست پرندگان و یک منطقه گردشگری بکر تبدیل شده است. این دستاورد از آثار همان اقداماتی است که در راستای حفاظت از منابع آب صورت گرفته و ان‌شاءالله این روند با همین شدت و حدت، و حتی بیشتر، ادامه خواهد یافت.

تالاب ۴۰۰ هکتاری هشیلان در مسیر ثبت بین‌المللی

وی با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌نظیر استان تصریح کرد: کرمانشاه ظرفیت کم‌نظیری هم در حوزه کشاورزی و هم در حوزه زیست‌محیطی دارد. یقیناً اگر این تالاب‌ها توسعه پیدا کنند و سراب‌ها پرآب باشند، شاهد حضور گردشگران زیادی در سطح استان و به تبع آن رونق اقتصادی خواهیم بود. برنامه‌ریزی‌های خوبی نیز برای استفاده از این سراب‌ها و تالاب‌ها توسط محیط زیست صورت گرفته است.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: تالاب هشیلان وسعتی حدود ۴۰۰ هکتار دارد و امیدواریم با تداوم همین حفاظت و حراستی که صورت می‌گیرد و مدیریتی که اعمال می‌شود، این جاذبه طبیعی که در مسیر ثبت شدن به عنوان یک «تالاب بین‌المللی» است، بیش از پیش معرفی شود تا از ظرفیت‌های عظیم آن به نفع اقتصاد استان، به ویژه در حوزه گردشگری که به عنوان یک صنعت پاک شناخته می‌شود، حداکثر بهره را ببریم.