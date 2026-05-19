به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت سالروز تشریففرمایی مقام معظم رهبری به شهرستان سقز و دومین سالگرد شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت، که با عنوان محفل قرآنی «یاد یاران» در مسجد جامع شهرستان سقز برگزار شد، به تبیین محورهای اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی بر اساس آیات قرآن کریم و سیره شهدا پرداخت و با اشاره به آیهای از قرآن کریم اظهار کرد: کسانی در این عالم به سعادت و عاقبتبهخیری میرسند که اطاعت خدا و رسول را در زندگی خود جاری کنند.
وی با توضیح مفهوم خشیت الهی افزود: خشیت به معنای ترس صرف نیست، بلکه به معنای درک حضور خداوند و همراه داشتن همیشگی یاد او در زندگی انسان است.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان ادامه داد: تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات و همین مسیر، راه اصلی رستگاری انسان است.
شهید آیتالله رئیسی الگوی اخلاص و خدمت
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی اظهار کرد: شهید رئیسی نمونه یک مدیر مردمی، خستگیناپذیر و پیگیر بود که خدمت به مردم را بر هر عنوان و نامی مقدم میدانست.
پورذهبی با اشاره به یکی از خاطرات خود از سفرهای استانی افزود: در یکی از سفرها فرمودند برای من مهم نیست نام چه کسی بر یک پروژه ثبت میشود، مهم این است که مردم از آن بهرهمند شوند.
وی این نگاه را نشانه اخلاص در عمل و روحیه واقعی خدمترسانی دانست.
رهبر معظم انقلاب اقتدار همراه با مردمیبودن
نماینده ولیفقیه در استان کردستان در ادامه با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: ایشان در اوج قدرت، هیچگاه اقتدارگرایانه عمل نکردند و همواره بر مبنای اخلاق، مردمداری و معنویت حرکت کردند.
وی افزود: رهبری انقلاب، وحدت امت اسلامی را محور اصلی اداره کشور قرار داده و هیچگاه میان اقوام و مذاهب تبعیض قائل نشدهاند.
پورذهبی تأکید کرد: اتحاد ملی و همدلی اقوام، از مهمترین دستاوردهای نگاه رهبری است.
وحدت ملی و ایستادگی در برابر دشمن
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مسائل منطقهای و فشارهای خارجی گفت: ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و تحریمها نشاندهنده قدرت و پایداری این ملت است و دشمنان هرگز قادر به شکست این اراده نخواهند بود.
حجتالاسلام پورذهبی تأکید کرد: هر جا وحدت باشد، دشمن شکست میخورد و هر جا تفرقه باشد، آسیب افزایش مییابد.
این مراسم با قرائت قرآن کریم، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و دعا برای عزت ملت ایران، مردم کردستان و علو درجات شهید آیتالله رئیسی و شهدای خدمت به پایان رسید.
