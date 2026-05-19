قادری: یک واحد صنعتی آلاینده در جوانرود پلمب شد

عطااله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد قاطع با برهمزنندگان سلامت محیط زیست خبر داد و اظهار کرد: در پی پایشها و نظارتهای مستمر کارشناسان، یک واحد صنعتی در شهرستان جوانرود که با تخلیه پساب خام خود در محیط، موجب ایجاد آلودگیهای شدید زیستمحیطی میشد، شناسایی و با دستور مقام قضائی تا زمان رفع کامل آلایندگی پلمب گردید.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جوانرود در تشریح روند برخورد با این واحد متخلف افزود: این واحد صنعتی پیش از این توسط کارشناسان محیط زیست مورد پایش قرار گرفته بود و علیرغم دریافت تذکرات لازم و اخطاریههای کتبی مبنی بر لزوم توقف تخلیه پساب خام در محیط، بدون توجه به این اخطاریهها، همچنان به فعالیت مخرب خود ادامه میداد.
وی تصریح کرد: با توجه به بیاعتنایی متصدیان این واحد به قوانین، سرانجام با درخواست رسمی اداره حفاظت محیط زیست جوانرود و ورود قاطعانه و دستور مقام محترم قضائی، خط تولید این واحد صنعتی متوقف و تا زمان رفع قطعی مشکل آلایندگی، پلمب شد.
قادری با تأکید بر اینکه خط قرمز محیط زیست، حفظ سلامت عمومی جامعه است، عنوان کرد: هر واحد تولیدی، صنعتی، خدماتی و یا سایر صنوف که بخواهد با فعالیتهای غیراستاندارد خود آلایندگی ایجاد کرده و سلامت و بهداشت مردم را مورد تهدید قرار دهد، بدون هیچگونه مماشاتی و دقیقاً برابر با ضوابط و مقررات قانونی با آن برخورد خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جوانرود در پایان با دعوت از مشارکتهای مردمی برای حفظ طبیعت، خاطرنشان کرد: از تمامی مردم فهیم و طبیعتدوست شهرستان درخواست میکنیم به عنوان همیاران محیط زیست، در صورت مشاهده و گزارش هرگونه تخلفات زیستمحیطی، مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ در میان بگذارند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
