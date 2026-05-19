کشت ۶ هکتار گیاه دارویی در کالپوش؛ فصل برداشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر سه شنبه در بازدید مزارع کالپوش از کشت شش هکتار گیاه دارویی در روستای کرنگ خبر داد و بیان کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار بخش کالپوش در حال انجام است.

وی با تاکید به اینکه کشت گیاهان دارویی در این منطقه برای برخی گونه ها امکان برداشت چند باره را دارد، ادامه داد: گیاهانی نظیر آویشن، مریم گلی، اسطوخودوس، نعنا فلفلی، زوفا، گل گاوزبان در این منطقه کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی از آغاز برداشت این گیاهان دارویی خبر داد و اضافه کرد: افزایش میزان تولید در واحد سطح و توجیه اقتصادی پذیر بودن آن ها سبب اقبال بهره برداران از کشت گیاهان دارویی شده است.

حسینی با تاکید به نیاز آبی بسیار کم این گیاهان دارویی، توضیح داد: کاهش فرسایش خاک، تثبیت و کنترل فرسایش خاک به ویژه زمان بارندگی، نیاز آبی پایین این گیاهان با کمترین نزولات جوی و ارزش افزوده بالا از مزایای توسعه کشت این محصولات است.

وی ادامه داد: با ایجاد واحدهای صنایع تبدیلی زمینه اشتغال پایدار فراهم شده و باعث تضمین امنیت معیشت کشاورزان می شود.