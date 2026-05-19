مدیرگروه گیاه پزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران روز سه شنبه در حاشیه نشست تعاملی سازمان حفظ نباتات کشور و گروه گیاه پزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران که در کرج برگزار شد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: سازمان حفظ نباتات یک سازمان تخصصی در حوزه گیاهپزشکی بوده که وظیفه مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی را عهده دار است.

مسعود احمد زاده اظهار داشت: برای حل مسایل گیاهپزشکی کشور بایستی بزرگترین دستگاه اجرایی کشور با بزرگترین دستگاه علمی،تحقیقاتی و آموزشی کشور هماهنگ باشند.

وی گفت: این ارتباط در 10 تا 15 سال گذشته خیلی ضعیف و یا حتی قطع شده بود که امروز پیشنهاد دادیم که شروع جدیدی را بر این فعالیت ها داشته باشیم.

گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران قطب علمی کشور در کنترل عوامل بیولوژیک

وی ادامه داد: یک برنامه راهبردی در گروه تعریف شده زیرا گروه گیاهپزشکی این دانشگاه، گروه مرجع علمی در کل کشور است بطوریکه تقریبا در تمام حوزه های گیاهپزشکی فعالیت می کنیم که از جمله آن ها در کنترل عوامل بیولوژیک قطب علمی کشور هستیم.

احمدزاده با بیان اینکه شرکت های بزرگ تولید کننده عوامل بیولوژیک با کمک فارغ التحصیلان گروه گیاهپزشکی این دانشگاه راهبری می شوند، اضافه کرد: موفق شده ایم بخشی از محصولات تولیدی توسط محققان این گروه را به فاز اجرایی ببریم.

وی گفت: به خصوص در شرایط تحریمی که با محدودیت جدی سموم و کودهای شیمیایی، کاهش عملکرد و افزایش هزینه های تولید روبرو هستیم، این جا تجربه های بسیار خوبی داریم بطوریکه مرجعیت علمی این گروه در کشور کمک به خوبی به تولید می کند.

مدیر گروه گیاهپزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: نمونه تحقیقات این گروه می تواند به تولید تنها قارچ ارگانیک و بدون سم کشور اشاره کرد که به کمک فارغ التحصیلان این دانشگاه در بخش خصوصی تولید می شود که حتی مصرف سم را در این محصول به صفر رسانده ایم.

دستور بر استفاده از ظرفیت دانشگاه ها برای حل معضلات بخش اجرا

معاون وزیر و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور نیز در حاشیه این نشست تعاملی گفت: پیرو دستور رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و تعامل با آنها بر حل معضلات جاری بخش های اجرایی، این جلسه هماهنگ شد تا با گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران برگزار شود.

مریم جلیلی مقدم افزود: مقرر شده به منظور استفاده از ظرفیت و بنیه علمی دانشگاه ها در طی سال جلسات تعاملی برگزار شود تا بتوانیم از این ظرفیت به صورت کاربردی در بخش های اجرایی استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه فعالیت های خیلی خوبی در دانشگاه ها انجام شده ضمن اینکه دانشگاه تهران جایگاه ویژه ای در ظرفیت علمی کشور دارد و باید این ظرفیت های علمی بتوانند در بخش های اجرایی نمود داشته باشند تا کشاورزان در روستاها هم بتوانند از این یافته های علمی در دانشگاه ها استفاده کنند.