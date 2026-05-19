به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در لندن با جاناتان پاول مشاور امنیت ملی انگلیس درباره روابط دوجانبه و مسائل مهم منطقه رایزنی کرد.
در سطح منطقهای وزیر خارجه مصر تلاشهای قاهره برای کاهش تنشها در منطقه را تشریح و حمایت مصر از مذاکرات بین آمریکا و ایران را بهعنوان یکی از پایههای اصلی تقویت راهحلهای سیاسی و جلوگیری از تشدید نظامی اعلام کرد.
عبدالعاطی همچنین درباره پیامدهای اقتصادی بیثباتیهای منطقهای بر اقتصاد جهانی هشدار داد و گفت: ادامه درگیریها، آزادی کشتیرانی بینالمللی را تهدید میکند و موجب افزایش شدید قیمت انرژی، تورم و قیمت مواد غذایی میشود و زنجیرههای تأمین و تجارت جهانی را نیز مختل میکند.
درباره مسئله فلسطین نیز عبدالعاطی خواستار افزایش تلاشهای بینالمللی برای اجرای مفاد طرح صلح آمریکا شد.
او همچنین دیدگاه مصر درباره مدیریت مرحله پس از آتشبس در نوار غزه را تشریح کرد و بر ضرورت آغاز فعالیت کمیته ملی اداره غزه از داخل این منطقه، استقرار سریع نیروی بینالمللی ثبات و تضمین ورود بدون محدودیت کمکهای انسانی به غزه تاکید کرد.
