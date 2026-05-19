به گزارش خبرگزاری مهر، فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌ المللی انرژی (IEA) هشدار داد که ذخایر نفت جهان «به سرعت در حال اتمام است.»

رئیس آژانس بین‌ المللی انرژی مستقر در پاریس، گفت که ذخایر تجاری به سرعت در حال کاهش هستند، زیرا محموله‌ های نفت و گاز ارسالی از غرب آسیا همچنان به دلیل تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران مسدود شده‌اند.

فاتح بیرول در نشست وزرای دارایی گروه- ۷ در پاریس هشدار داد که با میزان فعلی کاهش، تنها «چند هفته» از ذخایر ذخیره شده باقی مانده است.

وی سپس گفت: باید از این واقعیت آگاه باشیم که آن ها به سرعت در حال کاهش هستند.

در حالی که فشارها بر بازارهای نفت ادامه دارد و ذخایر جهانی با سرعتی بی‌سابقه در حال کاهش است، روزنامه فایننشال تایمز آمریکا هم پیشتر نسبت به بحران قریب الوقوع جهانی انرژی هشدار داد.

این روزنامه نوشت که بازارهای انرژی طی هفته‌های گذشته در کانون آشفتگی قرار داشته و بسته شدن تنگه هرمز منجر به از دست رفتن حدود ۱۴.۴ میلیون بشکه در روز از تولید نفت خام کشورهای خلیج فارس شده است.

بر اساس این گزارش، بخشی از این خسارات از طریق برداشت از ذخایر راهبردی نفتی و اتخاذ اقدامات موقت دیگر جبران شد که گرچه باعث افزایش قیمت سوخت و بلیط هواپیما شد، اما زندگی نسبتاً عادی در اکثر کشورهای توسعه‌ یافته طی این مدت ادامه داشت.