شهادت یکی از رزمندگان سپاه در عملیات خنثی سازی مهمات

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمنده دلاور و پاسدار بازنشسته از شهرستان بروجن، شهید «حمید خانی»، که بهصورت داوطلبانه در بخش مهندسی قرارگاه خاتمالانبیا(ص) مشغول خدمت بود، حین انجام مأموریت خنثیسازی بمبهای عملنکرده دشمن صهیونیستی و آمریکایی در تهران، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
بر اساس برنامه اعلامشده، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید حمید خانی روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه از ساعت ۲۰ تا ۲۰:۳۰ در شهر نقنه برگزار میشود و پس از آن، ساعت ۲۱ شب مراسم شب وداع در روضهالشهدا بروجن برپا خواهد شد.
مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید عزیز نیز روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ساعت ۱۶:۳۰ از حسینیه ثارالله سپاه بروجن به سمت روضهالشهدا برگزار میشود.
همچنین مراسم ترحیم شهید حمید خانی چهارشنبه شب همزمان با آیین بزرگداشت سالگرد رئیس جمهور شهید، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در بروجن برگزار خواهد شد.
