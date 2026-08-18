کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان پایگاه دریابانی میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: مرزبانان این پایگاه پس از دریافت گزارش‌های اطلاعاتی مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت در حوزه استحفاظی، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع مرزبانان، طی یک عملیات دقیق و هدفمند، یک محفظه پلاستیکی بزرگ موسوم به «مشک ماری» که توسط قاچاقچیان در بستر دریا مخفی شده بود، شناسایی و کشف شد.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب ادامه داد: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را در فرصتی مناسب از سواحل به شناورهای تندرو در آب‌های دوردست منتقل کنند که با هوشیاری مرزبانان این اقدام ناکام ماند و محموله توقیف شد.

سرهنگ میرعالی با اشاره به برآورد خسارات اقتصادی این محموله تصریح کرد: ارزش سوخت کشف‌شده بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی این قاچاق با جدیت در دستور کار مرزبانان قرار دارد.