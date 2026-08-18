هشدار نسبت به دخالت افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت زنان

به گزارش خبرنگار، سودابه کاظمی، در مراسم افتتاحیه کنگره علمی متخصصین زنان و زایمان ایران اظهار کرد: برگزاری کنگره‌های علمی علاوه بر مباحث علمی، فرصتی برای دیدار همکاران، تبادل نظر درباره مسائل حرفه‌ای و گفت‌وگو درباره چالش‌های جامعه هدفی است که برای سلامت آن تلاش می‌کنیم.

وی با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور افزود: کشور ما به سمت یک بحران جدی جمعیتی در حرکت است و متخصصان زنان و زایمان به دلیل ارتباط مستقیم با تولد و فرزندآوری، بیش از بسیاری از گروه‌ها عمق این مسئله را درک می‌کنند. تلاش خواهیم کرد در حد توان در حل این چالش نقش‌آفرین باشیم.

کاظمی ادامه داد: موضوع جمعیت از سلامت زنان و مادران جدا نیست؛ نمی‌توان درباره افزایش جمعیت صحبت کرد اما از سلامت زنان و مادران که پایه سلامت خانواده و جامعه هستند، غافل شد. متخصصان زنان نیز حلقه‌ای مهم از این زنجیره هستند.

ضرورت حضور متخصصان زنان در نظام سیاست‌گذاری

رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران با بیان اینکه متخصصان زنان در واقع از معتمدان خانواده‌های کشور هستند، تصریح کرد: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری سلامت باید از این ظرفیت بزرگ به شکل مطلوب استفاده کند. ما جامعه‌ای از متخصصان زنان، به‌ویژه متخصصان زن، داریم که مورد اعتماد خانواده‌ها هستند و می‌توانند در مسائل جمعیتی و کلان سلامت کشور نقش مؤثری ایفا کنند.

وی یکی از مطالبات مهم جامعه متخصصان زنان را حضور مؤثر این متخصصان در ساختار سیاست‌گذاری سلامت عنوان کرد و گفت: جای متخصصان زنان در نظام سیاست‌گذاری معاونت درمان وزارت بهداشت و معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی طی سال‌های گذشته یکی از دغدغه‌های جدی ما بوده است.

وی تأکید کرد: این موضوع یک مطالبه صنفی نیست، بلکه مطالبه‌ای علمی در راستای ارتقای کیفیت سلامت زنان و مادران است. در رأس سیاست‌گذاری باید فرد یا ساختاری قرار داشته باشد که اشراف کامل و تخصص لازم نسبت به مسائل این حوزه داشته باشد.

هشدار درباره ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه سلامت زنان

رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران یکی دیگر از چالش‌های مهم این رشته را ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه خدمات تخصصی زنان دانست و اظهار کرد: متأسفانه شاهد مداخلات گسترده افراد خارج از سیستم پزشکی در حوزه‌هایی مانند درمان ناباروری و بیماری‌های زنان هستیم که گاهی با عناوین جذاب و فریبنده‌ای مانند اصلاح سبک زندگی، درمان گیاهی و طب سنتی ارائه می‌شوند.

وی با انتقاد از ضعف نظارت در این زمینه گفت: افراد سودجو به بخش‌های مختلف پزشکی ورود کرده‌اند و حوزه زنان و خدمات مرتبط با باروری نیز از این مسئله مستثنی نیست. با توجه به اهمیت موضوع باروری و فرزندآوری در سیاست‌های جمعیتی کشور، لازم است این مسئله با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

نگرانی از آینده حرفه‌ای رشته زنان

کاظمی با اشاره به دشواری مسیر آموزش و فعالیت متخصصان زنان و زایمان گفت: یک متخصص زنان برای رسیدن به مرحله‌ای که بتواند با خیال آسوده زندگی حرفه‌ای و خانوادگی خود را در یک شهر سامان دهد، دست‌کم حدود ۱۳ سال مسیر دشوار را طی می‌کند؛ هفت سال پزشکی عمومی، چهار سال تخصص زنان و زایمان و سپس دوره‌های طرح و تعهدات حرفه‌ای.

وی افزود: با این حال، افرادی بدون طی کردن این مسیر طولانی و دشوار، وارد برخی حوزه‌های جذاب‌تر از نظر اقتصادی می‌شوند و این مسئله می‌تواند موجب افزایش ناامیدی در میان دستیاران و متخصصان زنان شود.

رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران با اشاره به کمبود متخصص زنان در برخی مناطق کشور ادامه داد: جای متخصص زنان و زایمان در برخی مناطق با نیروهایی عوض شده که امکان و صلاحیت پوشش خدمات تخصصی و جراحی را ندارند. این مسئله می‌تواند مستقیماً سلامت مادران را تهدید کند و حتی موارد مرگ قابل پیشگیری را رقم بزند.

وی خواستار توجه جدی وزارت بهداشت به آینده رشته زنان و زایمان شد و گفت: اگر این مسائل در برنامه‌ریزی‌های آینده دیده نشود، نمی‌توان چشم‌انداز مطلوبی برای این رشته متصور بود.

کاظمی همچنین بر ضرورت تحول در آموزش تخصصی زنان و زایمان تأکید کرد و گفت: امروز رشته زنان و زایمان از نظر علمی و تکنولوژیک در جایگاه بسیار خوبی در منطقه و حتی در سطح بین‌المللی قرار دارد، اما آموزش دوران دستیاری نیز باید متناسب با این پیشرفت‌ها متحول شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از آموزش‌ها همچنان به شیوه‌های سنتی انجام می‌شود و لازم است از فناوری‌های نوین، شبیه‌سازها و روش‌های جدید آموزشی در تربیت متخصصان استفاده شود.

رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران با اشاره به توسعه فلوشیپ‌های تخصصی گفت: فلوشیپ‌ها می‌توانند موجب ارتقای رشته شوند، اما باید مراقب باشیم توسعه رشته‌های فوق‌تخصصی و فلوشیپ‌ها به تضعیف رشته جنرال زنان و زایمان منجر نشود؛ چراکه متخصص زنان و زایمان جنرال ستون اصلی این رشته است و همه شاخه‌های تخصصی باید در کنار آن به ارتقای جایگاه رشته کمک کنند.

انتقاد از عادی‌سازی نارضایتی زنان از بدن خود

کاظمی، مهم‌ترین دغدغه سلامت زنان را افزایش فشار اجتماعی و تجاری برای ایجاد نارضایتی زنان از بدن خود دانست و اظهار کرد: امروز فشار گسترده‌ای از سوی برخی نهادها، شرکت‌ها و جریان‌های تجاری ایجاد شده تا زنان احساس کنند بدن آنها نیازمند تغییر و اصلاح است.

وی ادامه داد: زیبایی‌خواهی بخشی از طبیعت انسان است و افراد حق دارند برای داشتن احساس بهتر نسبت به خود انتخاب کنند، اما مسئله مهم این است که انتخاب باید آگاهانه باشد و ایجاد احساس نیاز نباید از سوی جامعه پزشکی صورت گیرد.

رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران تأکید کرد: رسالت پزشکان، آگاهی‌بخشی است؛ باید برای زنان توضیح دهیم کدام مداخله ضرورت پزشکی دارد و کدام مداخله انتخابی است. همچنین نباید تفاوت‌های طبیعی بدن انسان‌ها را به‌عنوان ناهنجاری معرفی کنیم.

وی افزود: جامعه پزشکی نباید خود به ابزار تبلیغ محصولات و خدمات زیبایی تبدیل شود. متخصصان زنان باید نسبت به این روند حساس باشند و آگاهی‌بخشی را به‌عنوان یکی از وظایف اصلی خود دنبال کنند.

کاظمی در ادامه با اشاره به گسترش مراکز موسوم به کلینیک‌های زیبایی، نسبت به انجام مداخلات زنان توسط افراد فاقد صلاحیت هشدار داد و گفت: محدود کردن انجام برخی خدمات تخصصی زنان در مطب‌ها، در حالی که این خدمات در برخی کلینیک‌های زیبایی بدون حضور افراد واجد صلاحیت انجام می‌شود، می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

وی با اشاره به مواردی از عوارض شدید ناشی از مداخلات انجام‌شده توسط افراد فاقد تخصص گفت: متأسفانه مواردی دیده شده که بیمار برای انجام یک مداخله به مرکزی مراجعه کرده که حتی پرستار نیز در آن حضور نداشته و در نهایت دچار عوارض شدید شده است.

رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران تصریح کرد: انجام مداخلات تخصصی زنان باید به متخصصان این حوزه سپرده شود. ورود افراد فاقد صلاحیت به این حوزه علاوه بر ایجاد عوارض جدی برای سلامت زنان، موضوع محرمانگی و امنیت بیماران را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: رشته زنان و زایمان یکی از رشته‌های حیاتی و نجات‌بخش پزشکی است و لازم است جامعه پزشکی، سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی با حساسیت بیشتری از جایگاه این رشته و سلامت زنان صیانت کنند.