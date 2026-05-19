۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در عید سعید قربان در تبریز برگزار می شود

تبریز- همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت عید سعید قربان و یادواره شهدای جنگ رمضان، صبح چهارشنبه ۶ خرداد با همکاری مجموعه‌های ورزشی استان در تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت عید سعید قربان و در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، روز چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد. این برنامه با مشارکت تربیت‌بدنی شهرداری منطقه ۱۰ تبریز، باشگاه شهرداری تبریز و هیأت ورزش‌های همگانی استان اجرا می‌شود.

بر اساس این گزارش، مسیر همایش از مقابل شهرداری منطقه ۱۰ آغاز شده و تا پارک جنگلی ادامه خواهد داشت. در پایان مراسم نیز به‌منظور تشویق شهروندان به مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و ارتقای تندرستی عمومی، پنج دستگاه دوچرخه و ده‌ها قلم لوازم ورزشی از طریق قرعه‌کشی به شرکت‌کنندگان اهداء می‌شود.

اداره‌کل ورزش و جوانان استان از عموم خانواده‌ها دعوت کرده است با حضور پرشور خود، این برنامه سلامت‌محور را همراهی کنند و ضمن گرامیداشت عید سعید قربان، یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان را پاس بدارند.

