به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی به مناسبت عید سعید قربان و در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، روز چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد. این برنامه با مشارکت تربیتبدنی شهرداری منطقه ۱۰ تبریز، باشگاه شهرداری تبریز و هیأت ورزشهای همگانی استان اجرا میشود.
بر اساس این گزارش، مسیر همایش از مقابل شهرداری منطقه ۱۰ آغاز شده و تا پارک جنگلی ادامه خواهد داشت. در پایان مراسم نیز بهمنظور تشویق شهروندان به مشارکت در فعالیتهای ورزشی و ارتقای تندرستی عمومی، پنج دستگاه دوچرخه و دهها قلم لوازم ورزشی از طریق قرعهکشی به شرکتکنندگان اهداء میشود.
ادارهکل ورزش و جوانان استان از عموم خانوادهها دعوت کرده است با حضور پرشور خود، این برنامه سلامتمحور را همراهی کنند و ضمن گرامیداشت عید سعید قربان، یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان را پاس بدارند.
