به گزارش خبرگزاری مهر، صدرا ابراهیمی ورزشکار بااستعداد آذربایجان‌شرقی و عضو تیم ملی ترای‌اتلون ایران و دارنده اولین مدال تاریخ تری اتلون ایران در آسیا، در تیم منتخب کنفدراسیون تری اتلون آسیا برای حضور در المپیک 2032 بریزبن استرالیا انتخاب شد.

فرامرز رنجکش رئیس هیات تری اتلون آذربایجان شرقی و مربی این قهرمان افزود، کنفدراسیون تری اتلون آسیا برای حضور شایسته و مدال آوری ورزشکاران تری اتلون آسیا در المپیک استرالیا اقدام به دعوت از نفرات برتر و منتخب تری اتلون آسیا برای حضور در اردو های ممتد زیر نظر مربیان تراز اول جهان نموده است

وی تصریح کرد: این ورزشکاران دعوت شده به عنوان نخبه و بورسیه کنفدراسیون تری اتلون آسیا در این اردو ها حضور خواهند یافت تا ورزشکاران آسیایی به جهت فاصله رکورد زیادی که با قهرمانان جهان دارند بتوانند در فاصله زمانی تا المپیک 2032 استرالیا به رکوردهای جهانی برسند.

رئیس هیات تری اتلون آذربایجان شرقی در ادامه گفت: اولین اردوی امادگی و تست 28 خرداد به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد.

صدرا ابراهیمی ورزشکار آذربایجان شرقی با حضور در تیم منتخب تری اتلون آسیا به عنوان اولین ورزشکار سه گانه ایران در المپیک حضور خواهد یافت.