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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

۱۶۸ شب عهد و پیمان؛ زمانی که دیار آفتاب در برابر ولایت سر فرود آورد

۱۶۸ شب عهد و پیمان؛ زمانی که دیار آفتاب در برابر ولایت سر فرود آورد

اراک- در این ویدئو صد و شصت و هشتمین شب عهد و پیمان مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6917561

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