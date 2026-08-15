https://mehrnews.com/x3cP7K ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ کد مطلب 6917561 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ ۱۶۸ شب عهد و پیمان؛ زمانی که دیار آفتاب در برابر ولایت سر فرود آورد اراک- در این ویدئو صد و شصت و هشتمین شب عهد و پیمان مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6917561 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و هفتمین شب بیعت با رهبری میدان داری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت ونهمین شب شکوه حضور مردم خمین در یکصد و شصت و نهمین شب بیعت با رهبری یکصد و شصت و هفتمین شب تجمع مردم خمین میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و ششمین شب بیعت با رهبری حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و هفتادمین شب قرار عاشقی اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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