۱۶۸ شب عهد و پیمان؛ زمانی که دیار آفتاب در برابر ولایت سر فرود آورد

اراک- در این ویدئو صد و شصت و هشتمین شب عهد و پیمان مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.