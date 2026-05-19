تبعات جنگ علیه ایران به مدارس آمریکا رسید

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، افزایش شدید قیمت گازوئیل از زمان آغاز جنگ علیه ایران (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران)، بودجه‌ محدود مدارس آمریکا را که از قبل هم محدود بودند، باز هم کاهش داده و هزینه سرویس دانش‌ آموزان و راه‌ اندازی ژنراتورها را در شوکی فرو برده است که مقامات می‌ گویند برای مدت طولانی قادر به پرداخت آن نخواهند بود.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، مناطق آموزشی در یاکیما، واشنگتن، تگزاس و ... در حال بهره‌ برداری از ذخایر بودجه اضطراری برای ادامه فعالیت هستند.

طبق مصاحبه‌ های رویترز، در آلاسکا، مقامات در تلاشند تا سوخت کافی برای روشن نگه داشتن چراغ‌ های مدارس را تأمین کنند.

یکی از مقامات یاکیما در این خصوص به خبرگزاری رویترز اعلام کرد: این موضوع سنگین تر از چیزی است که خود را نشان می دهد.

رویترز اضافه کرد: این تشویش نشان دهنده تنها یکی از ابعات جانبی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است که جریان حدود یک پنجم از منابع نفتی جهان را مختل کرده است. از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه، قیمت سوخت یکی از سریع‌ ترین افزایش‌ های خود را ثبت کرده است. این افزایش ناگهانی، اقتصادهای سراسر جهان را به هم ریخته است. این موضوع به اندازه کافی در ایالات متحده دردسر ایجاد کرده است که می‌تواند برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از انتخابات میان‌ دوره‌ای نوامبر، یک مسئولیت سیاسی تلقی شود، چرا که حزب جمهوری‌خواه او تلاش می‌ کند اکثریت ضعیف خود را در کنگره آمریکا حفظ کند.