۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

ادعای جدید ترامپ: آمریکا در مراحل نهایی مذاکرات با ایران است!

رئیس جمهور آمریکا بی اشاره به تجاوز غیرقانونی اش به ایران بر خلاف منشور ملل متحد آن هم در میانه مذاکرات غیرمستقیم با تهران، مدعی شد که گفتگوها با ایران در مراحل پایانی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه با طرح ادعایی جدید و بی اشاره به تجاوز غیرقانونی به خاک ایران بر خلاف تمامی معیارهای منشور ملل متحد آن هم در میانه مذاکرات غیرمستقیم با تهران، مدعی شد که مذاکرات با ایران در مراحل پایانی است!

رئیس جمهور آمریکا که نمی خواهد به شکست در میدان در جریان تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران اشاره ای داشته باشد، در ادامه سخنان خود متوهمانه ادعا کرد که در صورت عدم توافق با تهران، به خاک ایران تجاوز خواهد کرد!

دونالد ترامپ، در سخنان خود مدعی شد که به مذاکرات زمان بیشتری می دهد!

ترامپ ادعا کرد: در مراحل پایانی هستیم. خواهیم دید چه رخ می دهد.ما این شانس را خواهیم داشت. من عجله‌ای (برای توافق) ندارم.

در حالی ترامپ ادعای مذاکرات با ایران را مطرح کرده است که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان دو کشور رخ داد و به جهانیان ثابت کرد که کاخ سفید اساسا به دنبال دیپلماسی و مذاکره نیست.

