مراسم بزرگداشت سوم خرداد بامحوریت«از استقامت تا اقتدار»برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس بابایی در جلسه گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی رمضان و سالگرد شهدای اقتدار ایران و بزرگداشت آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: این مراسم با حضور پرشور مردم و با تأکید بر بازخوانی حماسههای دفاع مقدس و پیوند آن با اقتدار امروز جبهه مقاومت برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر و چهارم خرداد، روز مقاومت و دزفول، اظهار کرد: مراسم بزرگداشت این ایام با شعار «از استقامت تا اقتدار» و با رویکرد پاسداشت رشادتهای رزمندگان اسلام و تبیین دستاوردهای نوین کشور ساعت ۲۲ چهارم خرداد در میدان انقلاب زنجان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط خاص و حساس منطقه، تصریح کرد: با وجود تلاشهای دشمن برای ایجاد فضای رعب، مردم ایران اسلامی همواره نشان دادهاند که حضور در صحنه، مؤلفه اصلی قدرت نظام است. میدان انقلاب نیز بهعنوان نماد حضور مردمی، در این شب میزبان اقشار مختلف خواهد بود تا پیوند عمیق ملت با آرمانهای شهدا و نیروهای مسلح به تصویر کشیده شود.
بابایی افزود: در بخش سخنرانی، از ظرفیت فرماندهان و پیشکسوتان بومی استان که در عملیات بیتالمقدس حضور داشتهاند استفاده خواهد شد. همچنین اجرای زنده «سمفونی خرمشهر» اثر استاد مجید انتظامی با همراهی تصاویر مستند از عملیات بیتالمقدس و تحولات اخیر، در کنار اجرای گروههای سرود حماسی و برنامههای متنوع فرهنگی، از دیگر بخشهای این مراسم خواهد بود.
بابایی به برگزاری رژه بزرگ خودرویی اشاره کرد و گفت: این رژه با محوریت سپاه ناحیه و همکاری فدراسیونهای ورزشی و دستگاههای اجرایی برگزار میشود. با توجه به حضور مستمر و شبانه مردم در مسیرهای اصلی شهر، این حرکت خودجوش بهعنوان سندی ماندگار از حمایتهای مردمی از جبهه مقاومت ثبت و مستندسازی خواهد شد.
وی همچنین بر لزوم فضاسازی شهری تأکید کرد و افزود: مقرر شده است دستگاههای فرهنگی ضمن نصب تصاویر شهدا، پویشهای دانشآموزی و مسابقات فرهنگی ویژهای را با محوریت رجزخوانی و تبیین ارزشهای مقاومت در میدان انقلاب برگزار کنند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان پیروزیهای اخیر در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان را امتداد پیروزیهای دوران دفاع مقدس دانست و خاطرنشان کرد: امروز افکار عمومی جهانیان، حقانیت ایران اسلامی را درک کرده است. فتح خرمشهر سرآغاز پیروزیهای ما در برابر استکبار جهانی بود و امروز نیز در سایه استقامت مردم و نیروهای مسلح، کشور در حال عبور به سمت دوران طلایی تمدن نوین ایرانی-اسلامی است.
نظر شما