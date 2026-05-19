۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

راه تعالی و عزت جامعه در بهره گیری مسئولان از سیره عملی شهدا است

گرمسار- امام جمعه گرمسار خدمت خالصانه و دوری از دنیا طلبی را از ویژگی شهدا برشمرد و گفت: راه تعالی و عزت جامعه در بهره‌گیری مسئولان از سیره عملی شهدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آرامی غروب سه شنبه در آئین بزرگداشت شهدای خدمت در محل فرمانداری گرمسار ساده زیستی و خدمت بی منت را از ویژگی شهید جمهور عنوان کرد و افزود: این خصلت باعث قرار گرفتن ایشان در قلب مردم شد.

وی ادامه داد: سبک زندگی مومنانه و پاک زیستی از خصوصیات شهدا است که در پای آن در زندگی افرادی نظیر سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید آیت الله رئیسی به وضوح دیده می شود.

امام جمعه گرمسار با تاکید به اینکه ویژگی فردی و مدیریتی ایشان باعث عزت نفس الهی در وجودشان شد، ادامه داد: ایشان اجازه سو استفاده نزدیکان و اطرافیان را از جایگاه رئیس جمهوری را هرگز ندادند.

آرامی استمرار بخش عزت و پیشرفت کشور را در گرو ترویج فرهنگ شهادت دانست و اظهار داشت: راه تعالی و عزت جامعه در بهره گیری مسئولان از سیره عملی شهدا است.

وی افزود: از مدیران عصر حاضر انتظار می رود تا از ویژگی های شهید جمهور در الگو مدیریتی خود بهره گرفته و ادامه دهنده راه و مسیر شهدا باشند.

کد مطلب 6835039

