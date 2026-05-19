به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آرامی غروب سه شنبه در آئین بزرگداشت شهدای خدمت در محل فرمانداری گرمسار ساده زیستی و خدمت بی منت را از ویژگی شهید جمهور عنوان کرد و افزود: این خصلت باعث قرار گرفتن ایشان در قلب مردم شد.

وی ادامه داد: سبک زندگی مومنانه و پاک زیستی از خصوصیات شهدا است که در پای آن در زندگی افرادی نظیر سردار حاج قاسم سلیمانی و شهید آیت الله رئیسی به وضوح دیده می شود.

امام جمعه گرمسار با تاکید به اینکه ویژگی فردی و مدیریتی ایشان باعث عزت نفس الهی در وجودشان شد، ادامه داد: ایشان اجازه سو استفاده نزدیکان و اطرافیان را از جایگاه رئیس جمهوری را هرگز ندادند.

آرامی استمرار بخش عزت و پیشرفت کشور را در گرو ترویج فرهنگ شهادت دانست و اظهار داشت: راه تعالی و عزت جامعه در بهره گیری مسئولان از سیره عملی شهدا است.

وی افزود: از مدیران عصر حاضر انتظار می رود تا از ویژگی های شهید جمهور در الگو مدیریتی خود بهره گرفته و ادامه دهنده راه و مسیر شهدا باشند.