رینگ جدید رشت در آستانه ورود به فاز عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شوقی عصر سه شنبه در جلسه بررسی طرح بازطراحی و احداث رینگ جدید شهر با تأکید بر ضرورت تسریع در آمادهسازی اسناد این پروژه گفت: با توجه به اهمیت رینگ جدید در کاهش بار ترافیکی و تکمیل شبکه ارتباطی رشت، دستور دادهام اسناد لازم ظرف دو ماه آینده تهیه و فراخوان جذب سرمایهگذار منتشر شود.
وی با اشاره به محوریت اتصال منطقه گیل به شهرک مهر در فاز نخست این طرح افزود: این پروژه یکی از مهمترین برنامههای مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر رشت است و اجرای آن بدون بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
شهردار رشت با تشریح اقدامات عمرانی دو سال اخیر مدیریت شهری اظهار کرد: اجرای همزمان پنج تقاطع غیرهمسطح برای نخستین بار در تاریخ رشت و همچنین احداث خیابانهای جدیدی مانند سعدی به سرگل، ژ۵ و نبوت به گلزاران از جمله پروژههایی است که در ماههای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: پس از سالها انتظار، پروژه رینگ جدید شهر رشت وارد مرحله اجرایی میشود و این طرح میتواند نقش مهمی در کاهش ترافیک هسته مرکزی، تسهیل تردد شهروندان و توسعه متوازن شهری ایفا کند.
شوقی با تأکید بر اینکه احداث رینگ جدید یکی از مطالبات دیرینه مردم است، تصریح کرد: مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر رشت این پروژه را گام بزرگ خود برای حل معضل ترافیک و توسعه زیرساختهای حملونقل شهری میدانند و ما با جدیت اجرای آن را دنبال میکنیم.
