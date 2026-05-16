به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین جلسه بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری رشت عصر شنبه با حضور شهردار، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، معاون شهرسازی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری و جمعی از مدیران شهری برگزار و آخرین وضعیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و قراردادهای مشارکتی شهر مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست روند اجرایی و قراردادی پروژه‌های مهم سرمایه‌گذاری شهر از جمله مجتمع‌های تجاری ـ مسکونی ۱۸۶ واحدی گلسار، مجتمع تجاری عطاآفرین، مجموعه هتل گیل‌لند، مجتمع تجاری ـ اداری شهدا، مجموعه اقامتی و رستوران آکواریوم، سرزمین کودک، کافه‌رستوران پارک فلاحتی، باغ مشکات و برج‌باغ مسکن مهر مورد بررسی قرار گرفت و زمان‌بندی لازم برای اقدامات نهایی این پروژه‌ها تعیین شد.

رحیم شوقی در این جلسه با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: اجرای دقیق زمان‌بندی پروژه‌ها و رفع موانع حقوقی و اجرایی، از اولویت‌های مدیریت شهری در سال جاری است و تمامی دستگاه‌های مرتبط باید در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری همکاری لازم را داشته باشند.

شهردار رشت با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذار برای توسعه زیرساخت‌های شهری افزود: پروژه‌های سرمایه‌گذاری نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش کیفیت خدمات شهری دارند و مدیریت شهری رشت حمایت جدی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را دنبال می‌کند.

همچنین در این جلسه موضوعاتی همچون نحوه اجرای تبلیغات محیطی، برون‌سپاری خطوط اتوبوسرانی، تعیین تکلیف قراردادهای دوچرخه اشتراکی و وضعیت پارکینگ‌های طبقاتی با توجه به گزارش‌های ارائه شده، مورد رسیدگی قرار گرفت.

در ادامه نیز پروژه «اطلس جامع سرمایه‌گذاری» توسط مشاور مربوطه رونمایی و جهت ابلاغ و بهره‌برداری در اختیار مدیران شهرداری رشت قرار گرفت.