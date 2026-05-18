به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شوقی عصر دوشنبه در بازدید از روند احداث سالن ورزشی چند منظوره بوستان ملت، اظهار کرد: سالن ورزشی چند منظوره بوستان ملت در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع و با سازه سوله‌ای مطابق با استانداردهای روز در حال احداث و اکنون به مراحل پایانی ساخت رسیده است.

وی با بیان اینکه در اجرای این پروژه از بهترین نوع کفپوش ورزشی استفاده شده است، افزود: تلاش شده فضایی ایمن، استاندارد و مناسب برای استفاده عموم شهروندان و ورزشکاران فراهم شود.

شهردار رشت با اشاره به قابلیت‌های این مجموعه ورزشی، تصریح کرد: این سالن به صورت چندمنظوره طراحی شده و امکان برگزاری رشته‌های مختلف ورزشی از جمله والیبال، فوتسال، هندبال، بسکتبال و تنیس روی میز را خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین سالن اختصاصی دارت و تنیس روی میز نیز در این مجموعه پیش‌بینی و احداث شده تا زمینه توسعه ورزش‌های همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت شهروندان در فعالیت‌های ورزشی بیش از پیش فراهم شود.

شوقی تأکید کرد: مدیریت شهری توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی را یکی از اولویت‌های مهم در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می‌داند و اجرای چنین پروژه‌هایی در همین راستا دنبال می‌کند.