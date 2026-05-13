به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شوقی شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی در رشت، ضمن گرامیداشت یاد شهدای والامقام به ویژه شهید نائینی، حضور خیابانی مردم را مصداق عینی تأکید رهبر معظم انقلاب دانست و اظهار کرد: وقتی خیابان‌ها با حضور مردم پُر می‌شود، نیروهای نظامی ما که در خط مقدم مقابله با استکبار جهانی ایستاده‌اند، قدرتمندتر از همیشه در برابر دشمن می‌ایستند و انشاءالله پوزه استکبار را به خاک می‌مالند.

وی افزود: مردم عزیز رشت با حضور شبانه‌روزی خود، ثابت کردند که پای کار هستند؛ جانشان را کف دست گرفته‌اند، از خواب و آرامش خود گذشته‌اند، اما خیابان‌ها را حفظ کرده‌اند و پشتیبان جان برکف نیروهای نظامی بوده‌اند.

مردم رشت؛ ترسیم‌کننده حماسه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده

شهردار رشت با اشاره به نقش رسانه‌ها در ثبت این حماسه عظیم تصریح کرد: حضور پرشور مردم باید در تاریخ این کشور و این استان ثبت شود. قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی و خبرنگاران شبانه در کنار مردم حضور دارند و این وقایع بزرگ را ثبت می‌کنند. آیندگان باید بدانند رزمندگان ما در دفاع مقدس، جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه چه جانفشانی‌هایی کردند و چگونه مردم این شهر پای کار بودند.

شوقی معنویت حاکم بر پیاده‌ رو فرهنگی رشت را یکی از برکات حضور مردم دانست و خاطرنشان کرد: این مکان، قدمگاه بسیاری از شهدای جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است. نقطه به نقطه این میدان، یاد و عطر شهدا را در خاطره زنده می‌کند و این حضور مؤمنانه، انسجام و مرکزیتی به جامعه حزب‌اللهی و مردم ولایتمدار این شهر بخشیده است.

تداوم خدمات عمرانی علیرغم همه فرازونشیب‌ها

شهردار رشت در ادامه با اشاره به آمادگی مردم برای حضور در انتخابات پیش‌رو گفت: مردم آمادگی کامل دارند که پای صندوق‌های رأی بیایند و امیدواریم مسئولان نیز بستر برگزاری انتخاباتی خوب را فراهم کنند تا مردم با انتخاب شایسته، شورای اسلامی مناسبی را برای مدیریت شهری برگزینند.

وی در خصوص خدمات مدیریت شهری در این شب‌ها اظهار داشت: مجموعه شهرداری از جمله حمل و نقل عمومی و خدمات شهری، تا پاسی از شب درگیر خدمت‌رسانی هستند. این را وظیفه شرعی خود می‌دانیم که در کنار مردم باشیم و بهترین خدمات را به آنان ارائه دهیم.

شوقی در پایان با اشاره به تداوم پروژه‌های عمرانی شهر رشت تأکید کرد: علیرغم اعتراضات داخلی و حوادث مختلف در سال گذشته، هیچ یک از این موارد مانع ادامه خدمات عمرانی نشد. امروز یک پارک یک هکتاری در مسکن مهر به بهره‌برداری رسید، یک ورزشگاه سرپوشیده آماده افتتاح داریم، چندین پارک محلی در روزهای پایانی اجراست و حدود ۷ کیلومتر از مسیر خیابان شهید سلیمانی آسفالت شده است و انشاءالله در آینده نزدیک شاهد افتتاح و تحویل ده‌ها پروژه کوچک و بزرگ به مردم عزیز و شریف شهر رشت خواهیم بود.