به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد عصر سه‌شنبه در جلسه مدیریت پسماند روستاهای ساحلی بخش بندر کیاشهر، اظهار کرد: باید از نیروهای خوش‌فکر و فعال منطقه برای توسعه همه‌جانبه شهرستان بهره برد.



وی افزود: با دریافت استانداردهای لازم و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، می‌توان آستانه‌اشرفیه را به‌عنوان شهرستان پایلوت در اجرای طرح‌های پایدار معرفی کرد.



فرماندار آستانه اشرفیه از آغاز طرح مهم زیست‌محیطی در دهستان دهسر گفت: راه‌اندازی نخستین جایگاه ریجکت‌سوز کشور با حمایت دولت کار بزرگ و ماندگاری در این روستا است.



وی با اشاره به الگوی مؤثر در مدیریت علمی پسماند گفت: این اقدام ارزشمند می‌تواند موجب درخشش نام دهسر در گیلان و سراسر کشور شود.



حیدری نژاد با بیان اینکه برخی چالش‌ها و اختلاف‌نظرها در روند اجرای طرح‌ها وجود خواهد داشت، بر لزوم همدلی و همکاری تاکید کرد و گفت: طبیعتاً در مسیر هر کار بزرگ مشکلاتی وجود دارد، اما با تعامل، گفتگو و هم‌افزایی میان مسئولان و گروه‌های محلی، می‌توان بر همه موانع غلبه کرد.



فرماندار آستانه اشرفیه با تأکید بر اهمیت رویکرد میدانی در جلسات پسماند بخش کیاشهر افزود: این جلسات باید به‌ صورت عملیاتی و مستمر برگزار شود تا این حرکت بزرگ زیست‌محیطی در بخش کیاشهر به شکلی ماندگار انجام گیرد و نام این بخش نیز به‌عنوان الگوی مدیریت پسماند در سطح استان شناخته شود.



وی با بیان اینکه نگاه انسان‌محورانه اساس کار در همه طرح‌های توسعه‌ای است، گفت: این اقدامات صرفاً برای دوره‌ای کوتاه یا گروهی خاص نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده این سرزمین است و باید با عزم جمعی و نگاه بلندمدت، آن را به میراثی پایدار برای آیندگان تبدیل کنیم.