به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عاطفی عصر سه‌شنبه در نشست مدیریت پسماند روستاهای ساحلی بخش بندر کیاشهر با بیان اینکه آنچه در حال حاضر به‌صورت عملی و عینی در برخی روستاها در حال انجام است، دارای مزیت‌های متعددی است، اظهار کرد: روستای عاری از زباله و برخورداری از زمین‌های مناسب‌تر برای کشت محصولات کشاورزی چند شاخص مهم اجرای طرح روستای سبز است.



رئیس سازمان مدیریت پسماند گیلان با اشاره به تجربه روستای سالکده و دیگر روستاهای تحت اجرای طرح، افزود: زمین‌هایی که پیش از این به‌دلیل وجود زباله امکان کشت مناسب نداشتند، امروز دوباره وارد چرخه تولید شده‌اند. همچنین آبراهه‌هایی که در مجاورت محل دفن زباله با شیرابه آلوده شده بودند و شرایط مطلوبی نداشتند، اکنون وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند و همین موضوع به بهبود شرایط زیست‌محیطی و کشاورزی منطقه کمک کرده است.



عاطفی با بیان اینکه این تغییرات می‌تواند کیفیت محصولات کشاورزی را نیز ارتقا دهد، تصریح کرد: وقتی از روستای سبز و روستای گردشگری صحبت می‌شود، طبیعتاً توجه گردشگران نیز بیشتر جلب می‌شود و این مسئله می‌تواند صنعت گردشگری را با احداث بوم‌گردی‌ها رونق دهد.



روستای سبز؛ محرک اقتصاد محلی



رئیس سازمان مدیریت پسماند گیلان ادامه داد: در کنار گردشگری، بازارهای محلی بهتری برای عرضه محصولات کشاورزی شکل می‌گیرد و به‌صورت کلی اقتصاد روستا دستخوش تغییر و تحول خواهد شد. در این زمینه نیز جلساتی با مدیرکل میراث فرهنگی برگزار شده و قرار است روستاهایی که به سمت روستای سبز حرکت می‌کنند، در مسیر گردشگری قرار گیرند.



وی با قدردانی از حضور و همراهی شرکت های خصوصی و گروه های مردمی در اجرای این طرح، اظهار کرد: حضور پررنگ اعضای جلسه امروز نشان می‌دهد که اهتمام جدی برای اجرای این طرح وجود دارد و با همکاری هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانیم به یک استان سبز تبدیل شویم؛ استانی که نخستین الگو در گیلان و چه‌بسا در کشور خواهد بود.



عاطفی با تأکید بر اینکه قرار نیست بار زباله روستاهای اطراف به این روستا تحمیل شود، گفت: چند اصل در اجرای این طرح باید رعایت شود؛ نخست آموزش دقیق و با حوصله، دوم فرهنگ سازی که موضوعی بسیار مهم است، سوم استمرار در اجرای پروژه و مهم‌تر از همه نظارت دقیق بر روند اجرا.



وی افزود: مدیریت زباله باید بر اساس تفکیک از مبدأ، استفاده بهینه از زباله خشکِ باارزش توسط نهادی که تشکیل می‌شود و مدیریت ریجکتی که غیرقابل بازیافت است، انجام شود.



رئیس سازمان مدیریت پسماند گیلان با بیان اینکه از گسترش بی‌رویه احداث دستگاه‌های زباله‌سوز موازی در کنار یکدیگر نیز باید پرهیز شود ادامه داد: تعدد دستگاه های زباله سوز از دغدغه‌های سازمان محیط زیست است.



وی بابیان اینکه پنج تا شش ماه گذشته مسیر قابل توجهی طی شده و علی‌رغم نگاه بدبینانه اولیه نسبت به این پروژه در کشور، امروز خوشبختانه آن نگاه به سمت حمایت تغییر کرده است، افزود: تمام نگرانی‌هایی که درباره آلودگی‌های زیست‌محیطی و سلامت مردم مطرح می‌شد با حمایت های مسئولان و همکاری دستگاه ها بویژه مردم برطرف می شود.