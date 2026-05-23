۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

کشف محموله استارلینک در عملیات مرزبانی

فرمانده مرزبانی فراجا، از موفقیت مرزبانان در کشف ۴۴ دستگاه ماهواره استارلینک خبر داد.

به گزارش خبرگزای مهر، سردار علی اکبر جاویدان گفت: مرزبانان مستقر در یکی از مرزها، با اشراف و رصد اطلاعاتی به یک دستگاه خودرو مظنون و جهت بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مرزبانان در بررسی بار خودرو، تعداد ۴۴ دستگاه ماهواره استارلینک به همراه متعلقات مربوطه که با هدف اقدامات ضد امنیتی در کشور توسط عناصر مزدور تهیه شده بود، کشف کردند.

فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: در این رابطه یک متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف که متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار جاویدان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این ماهوارهای کشف را ۲۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند، تأکید کرد: تلاش اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل این پرونده ادامه دارد.

