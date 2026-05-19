۸۴ میلیون هکتار مراتع در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید در همایش روز ملی و جهانی مرتع، مرتع‌داری و عشایر در شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: در کشور ۸۴ میلیون هکتار مراتع داریم که عموماً این مراتع باید توسط بهره‌برداران که عموماً روستائیان و عشایر هستند، بهره‌برداری انجام بپذیرد.

وی تصریح کرد: سیاست دولت، منابع طبیعی، سازمان مدیریت، جهاد کشاورزی بر این استوار است که طرح‌های مرتع‌داری در قالب سامانه‌های عرفی و طرح‌های چندمنظوره بر اساس طرح خود بهره‌بردار برای مدیریت مراتع با تصویب دفتر مراتع به مدت ۲۰ سال به خود بهره‌بردار که شامل انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها هستند، احاله مدیریت انجام شود.

معاون سازمان منابع طبیعی کشور، افزود: با همکاری و همیاری بدنه دولت به شهرستان الیگودرز به‌عنوان پایلوت مدیریت انجمن صنفی در کشور در بخش مدیریت مراتع و منابع طبیعی انتخاب شده است.