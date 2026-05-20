به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به حضور آگاهانه مردم استان بوشهر در میادین شهرها و روستاها و حمایت و همکاری با دستگاه‌های اجرایی به ویژه در دوره جنگ تحمیلی اخیر تاکنون، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، طرح‌های اقتصادی و بازسازی واحدهای آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی ارائه کرد.



زارع در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی استان بوشهر در حوزه انرژی، اقتصاد، تجارت دریایی و گردشگری، اظهار کرد: بوشهر به عنوان پایتخت انرژی کشور نقش مهمی در تولید ثروت ملی دارد و انتظار می‌رود متناسب با این ظرفیت‌ها، طرح‌های زیربنایی بیشتری در راستای تقویت فرایند توسعه استان اجرایی شود.



استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر، روند اجرایی پروژه‌های عمرانی استان را مطلوب توصیف کرد و افزود: به سبب عدم تحقق همه تسهیلات بانکی برای طرح‌های اقتصادی معرفی شده، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی ضروری است.



استاندار بوشهر از رئیس جمهور، معاون اول، رئیس دفتر، وزیر اقتصاد و جمعی از اعضای دولت و دبیر شورای عالی مناطق آزاد به خاطر موافقت با راه اندازی قریب‌الوقوع منطقه آزاد بوشهر نیز قدردانی کرد.



در این دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور ضمن قدردانی از پیگیری‌های استاندار بوشهر، با تمجید از مردم نجیب بوشهر، بر توجه دولت به توسعه متوازن استان‌ها تاکید کرد و افزود: ظرفیت‌های عظیم بوشهر در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، شیلات و اقتصاد دریامحور فرصت‌های ارزنده‌ای برای شتاب بخشی به توسعه کشور است.

محسن حاجی میرزایی افزود: دولت چهاردهم از برنامه‌های توسعه ای و زیرساختی استان حمایت می‌کند.