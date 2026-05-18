اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر پیگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان در دیدار با محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر را بررسی و بر سرعت بخشی به روند پروژههای مصوب تاکید کرد.
استاندار بوشهر در این نشست با ارائه گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح ها و پروژههای مصوب سفر دکتر پزشکیان به استان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مصوبات سفر در حوزههای عمرانی، زیرساختی، درمانی، آموزشی، خدماتی و اقتصادی اجرایی شده و برخی از پروژهها در دهه فجر سال گذشته به بهرهبرداری رسید.
زارع با اشاره به اهمیت راهبردی استان بوشهر در اقتصاد کشور افزود: توسعه زیرساختهای مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تکمیل پروژههای حوزه راه و حمل و نقل، توسعه فضاهای آموزشی و درمانی و تقویت زیرساختهای آب و برق از جمله اولویتهای مهم است که در قالب مصوبات سفر رئیس جمهور در حال پیگیری است.
استاندار بوشهر ضمن تجلیل از حضور مستمر مردم فهیم و آگاه استان در میادین شهرها و روستاها و حمایت از نیروهای مسلح و خدمتگزاران، عنوان کرد: مسئولان و خدمتگزاران مردم میکوشند با تلاش مستمر و شبانه روزی در انجام خدمت رسانی به مردم و تامین کالاها وقفهای پیش نیاید.
زارع با اشاره به محدودیتهای ایجاد شده برای تحقق درآمدهای دولت و تامین منابع مالی به تبع شرایط جنگ تحمیلی اخیر، گفت: برخی از پروژههای اولویتدار استان که در سال جاری به بهرهبرداری میرسند و یا دارای پیشرفت عملیاتی قابل توجهی هستند، به اعتبارات بیشتری نیاز دارند، از جمله بزرگراه دالکی- کنار تخته، سد دالکی، بیمارستان ۱۷ شهریور، بیمارستان مادر و کودک، بیمارستان اعصاب و روان.
وی افزود: تسریع در روند اجرا، تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها در شتاب بخشی به روند توسعه استان و ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم بسیار تاثیرگذار است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه بخشی از مصوبات سفر رئیس جمهور تامین منابع مالی برای اجرای طرحهای اقتصادی بوده، اظهار امیدواری کرد: با همکاری مدیران عامل بانکهای کشور شاهد تحقق این مصوبات تا پایان سال باشیم.
در این دیدار معاون اجرایی رئیس جمهور ضمن تقدیر از اقدامات استاندار بوشهر و مسئولان استانی برای اجرای مصوبات سفر و با تاکید بر اهتمام دولت نسبت به اجرای دقیق مصوبات سفرهای استانی، اظهار داشت: دولت چهاردهم اجرای تعهدات و مصوبات سفرهای استانی را با جدیت دنبال میکند.
محمد جعفر قائم پناه با اشاره به ظرفیتهای مهم استان بوشهر در حوزه انرژی، اقتصاد دریامحور و تجارت دریایی خاطرنشان کرد: استان بوشهر از جایگاه ویژهای در برنامههای توسعهای دولت وفاق ملی برخوردار است.
وی افزود: تلاش میشود با همه محدودیتهای اقتصادی ایجاد شده خصوصاً در زمینه تامین منابع مالی، با هماهنگی دستگاههای اجرایی ملی، روند اجرای پروژههای مصوب سفرهای رئیس جمهور متوقف نشود و اجرای پروژهها بر حسب اولویت بندی شورای برنامهریزی و توسعه استان دنبال شود.
نظر شما