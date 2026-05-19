۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۵

۵۰۰ فقره تسهیلات به اصحاب رسانه در مازندران پرداخت می‌شود

ساری - استاندار مازندران با بیان اینکه حمایت از رسانه‌ها اولویت استانداری است، گفت: ۵۰۰ فقره وام ۳۰۰ میلیونی به اهالی رسانه داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه سه شنبه در دیدار با اعضای خانه مطبوعات استان از تصویب ۵۰۰ فقره تسهیلات خرید کالا و تجهیزات رسانه‌ای خبر داد و گفت: هر فعال رسانه‌ای می‌تواند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند شود.

استاندار مازندران با تأکید بر جایگاه خطیر رسانه در امیدآفرینی و انعکاس صحیح واقعیت‌ها به جامعه، اظهار داشت: حمایت مادی و معنوی از اصحاب رسانه، یک اولویت جدی برای استانداری مازندران محسوب می‌شود.

وی گفت: این تسهیلات با هدف تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای و کمک به تجهیز رسانه‌های استان تدوین و تصویب شده است.

یونسی رستمی در پایان از آمادگی استانداری برای رفع موانع و مشکلات پیش روی رسانه‌ها خبر داد و این تسهیلات را «هدیه‌ای به رسم قدردانی از زحمات بی‌وقفه اهالی قلم» توصیف کرد.

کد مطلب 6835207

