به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه سه شنبه در دیدار با اعضای خانه مطبوعات استان از تصویب ۵۰۰ فقره تسهیلات خرید کالا و تجهیزات رسانه‌ای خبر داد و گفت: هر فعال رسانه‌ای می‌تواند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند شود.

استاندار مازندران با تأکید بر جایگاه خطیر رسانه در امیدآفرینی و انعکاس صحیح واقعیت‌ها به جامعه، اظهار داشت: حمایت مادی و معنوی از اصحاب رسانه، یک اولویت جدی برای استانداری مازندران محسوب می‌شود.

وی گفت: این تسهیلات با هدف تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای و کمک به تجهیز رسانه‌های استان تدوین و تصویب شده است.

یونسی رستمی در پایان از آمادگی استانداری برای رفع موانع و مشکلات پیش روی رسانه‌ها خبر داد و این تسهیلات را «هدیه‌ای به رسم قدردانی از زحمات بی‌وقفه اهالی قلم» توصیف کرد.

