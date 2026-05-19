به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه سه شنبه در دیدار با اعضای خانه مطبوعات استان از تصویب ۵۰۰ فقره تسهیلات خرید کالا و تجهیزات رسانهای خبر داد و گفت: هر فعال رسانهای میتواند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهرهمند شود.
استاندار مازندران با تأکید بر جایگاه خطیر رسانه در امیدآفرینی و انعکاس صحیح واقعیتها به جامعه، اظهار داشت: حمایت مادی و معنوی از اصحاب رسانه، یک اولویت جدی برای استانداری مازندران محسوب میشود.
وی گفت: این تسهیلات با هدف تقویت زیرساختهای رسانهای و کمک به تجهیز رسانههای استان تدوین و تصویب شده است.
یونسی رستمی در پایان از آمادگی استانداری برای رفع موانع و مشکلات پیش روی رسانهها خبر داد و این تسهیلات را «هدیهای به رسم قدردانی از زحمات بیوقفه اهالی قلم» توصیف کرد.
