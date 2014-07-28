به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا یونسی عصر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان که در سالن شماره 2 استانداری برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن عید فطر اظهار داشت : امروزه امر اطلاع رسانی در همه جوامع به عنوان نقش غیر قابل انکار پذیرفته شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران خاطر نشان کرد : تلاش خبرنگاران امید بخشیدن و آرامش بخشیدن به جامعه و مردم است خبرنگاران تجلی حقایق جامعه هستند.

یونسی با بیان این که اصحاب رسانه باید مطالب را به زیباترین شکل منعکس کنند گفت: تیترها به نحو شایسته تنظیم شود و مطالب به زیباترین و با محتواترین شکل منعکس شود، نه اینکه فقط مطالبی برای جلب توجه مخاطب باشد.

وی تصریح کرد : در انعکاس مطالب انصاف و واقعیات لحاظ و مصلحت مردم نیز در نظر گرفته شود و روحیه جامعه به سمت اتحاد وحدت و هم دلی و هم افزائی سوق داده شود.

یونسی تاکید کرد: در پاسداشت روز خبرنگار با برنامه ریزی انجام شده امسال شایسته ترین مراسم را برگزار خواهیم کرد به گونه ای که گوئی از خودمان تجلیل می کنیم.

وی با اشاره به برنامه های هفته دولت که در شهریور ماه برگزار می شود گفت : در این هفته یک سایت مادر برای درج اخبار سازمانها و ادارات طراجی و راه اندازی شود تا همه ادارات اخبار خود را بر روی این سایت قرار دهن تا دست رسی به خبرها برای همه خبرنگاران به راحتی صورت پذیرد.

یونسی با بیان این که هیچ جامعه ای به پیشرفت نمی رسد مگر با همدلی و هم افزائی افزود: کار کردن و فعالیت با وجود تحریمها و محرومیتها از تکنولوژی روز دنیا به مثابه جنگیدن در میدان جنگ است.

وی خاطر نشان کرد: با تلاشهای انجام شده توسط دولت تدبیر و امید تعامل با دنیا جای تقابل را گرفت به گونه ای که امروز تمام دنیا خودش پای میز مذاکره می آید.

موتور تحریم موقف شد

یونسی تاکید کرد موتور تحریم امروز متوقف شد و سرمایه گذاری و کسب و کار به سوی رونق پیش می رود و بسته پیشنهادی دولت نیز برای شکست رکود برنامه ریزی شده

معاون سیاسی امنیتی استاندارمازندران با اشاره به این که مردم دولت را خدمتگذاری برای خود بدانند افزود: در هفته دولت دست آوردهای دولت هنرمندانه تدوین گرددو از فرهنگ اعتدال و عقلانیت و مشارکت مردم استفاده گردد.

وی خاطر نشان کرد: به گونه زیر شیشه ای با مردم برخورد نکنیم و هر آنچه در دولت می گذرد بجز مسائل امنیتی از دهیاریها گرفته تا بالاترین مقام دولتی به اطلاع مردم رسانده شود.

یونسی تصریح کرد : در هفته دولت و در صورت امکان از همه مدیران استانی پس از انقلاب دعوت می گردد تا هم در افتتاح پروژه ها شرکت داشته باشند و هم از تجربیات آنان استفاده شود و از تلاشهای آنان قدردانی شود.

وی خواستار برگزاری هرچه باشکوه تر هفته دولت شد و تاکید کرد : برگزاری نمایشگاههای مختلف ،دیدار با خانواده های شهدای کارمند ،رسیدگی به مشکلات مردم از نزدیک و چهره به چهره ،معرفی کارمندان نمونه با توجه به رعایت همه جوانب کار وتلاش در ادارات رااز برنامه های هفته دولت برشمرد.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز گفت: مراسم تجلیل از خبرنگاران وروز خبرنگار17 مرداد در بابلسر برگزار خواهد شد.

ارسال 348 اثر به جشنواره مطبوعات

مدیر کل ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به 348 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره مطبوعات افزود: نمایشگاه مطبوعات چند روز قبل از مراسم روز خبرنگار برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد : داوری جشنواره توسط اساتید دانشگاه و از داخل خود استان انجام می شود، همچنین مراسم روز خبرنگار به بهترین شکل تدارک دیده شد تا این مراسم در خور شان خبرنگاران سخت کوش استان باشد.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به این که همسوئی خوبی بین رسانه ها و دستگاهها صورت گرفته است گفت : امسال در مراسم روز خبرنگار سعی شود سخنرانی ها کم شود و بیشتر از خود خبرنگاران برای بیان دیدگاهها استفاده شود تا چالشهای آنان بررسی شود.

ابراهیمی افزود : امسال با همکاری فرمانداری بابلسر سعی شده تا مراسم به شایسته ترین شکل برگزار شود همچنین مراسم به گونه ای طراحی شده تا برنامه ها خسته کننده نباشند و پذیرائی هم به بهترین شکل انجام شود.

رئیس خانه مطبوعات مازندران نیز در این جلسه گفت : با توجه به فرمایشات رهبری امسال جلسات منظم و مرتب برای همکاری برگزار گردید و مسائل خانه مطبوعات استان با برگزاری منظم جلسات یکشنبه هر هفته به خوبی بررسی شد.

رضا برمکی خاطر نشان کرد :484 اثر برای شرکت در جشنواره مطبوعات استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

نمایشگاه مطبوعات برگزار می شود

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه مطبوعات افزود : این نمایشگاه در 14 تا 16 6 مردا از ساعت 9 الی 11 و 4 الی 8 شب برگزار می شود.

مدیرکل روابط عمومی استاندار مازندران، با بیان اینکه نگاه استانداری به رسانه ها نگاه تعاملی و همه جانبه است افزود: امیدواریم رویکرد استاندار مازندران که رویکرد همت جهادی است با کمک رسانه ها در همه استان جاری شود.

احمد مظفری با اشاره به این که برخی فرمانداران ارتباط مستمری با رسانه ها نداشته اند افزود: برنامه ای تدارک دیده شده تا این ارتباط با خبرگزاریها و چهار روزنامه در مازندران بیشتر شود.

مدیر کل روابط عمومی استانداری مازندران افزود: در چهار ماه اول امسال شاهد رشد قابل توجه انتشار اخبار از طریق روزنامه ها و خبرگزاریهای استان بوده ایم .

وی تصریح کرد: تعداد اخبار منتشره حوزه استانداری به خبرگزاریها و چهار روزنامه استان در چهار ماهه نخست امسال سه هزار و 819 عنوان بوده که از این تعداد 941 خبر فقط در حوزه استاندار، 824 خبر در حوزه معاونین و 318 خبر در حوزه مدیران ستادی استانداری بوده است.

مظفری میزان اخبار منتشره از سوی 22 فرمانداری استان را یک هزار و 736 خبر اعلام کرد و افزود: این تعداد روند روبه رشد اخبار فرمانداریها را نشان می دهد.

وی گفت: در حوزه ارزیابی فعالیتها از سوی وزارت کشور استان مازندران با اختلاف زیاد رتبه اول کشور را کسب کرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران با اشاره به 15 هزار شهید در بدنه دولت گفت: رسانه ها باتوجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت همه جانبه از بدنه دولت در هفته دولت در راه اطلاع رسانی و حمایت از دولت گامهای بلندی را بردارند.

وی خاطر نشان کرد: مدیران کل و معاونین حوزه استانداری در هفته دولت نشستهای مطبوعاتی برگزار خواهند کرد تا اطلاع رسانی به صورت دقیق و مستقیم صورت گیرد.