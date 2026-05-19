۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

آرامستان‌های سمنان ساماندهی شود

سمنان- فرماندار سمنان با تأکید بر ثبت دقیق اطلاعات فوتی‌های روستاها، گفت: بهسازی و دیوارکشی آرامستان‌ها صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه ضرورتی فرهنگی برای حفظ حرمت درگذشتگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سه شنبه در جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان سمنان در فرمانداری اظهار داشت: بررسی شاخص‌های جمعیتی و اجتماعی شهرستان باید با نگاه کارشناسی، فرهنگی و آینده‌نگر انجام شود تا بتوان با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه تقویت بنیان خانواده، افزایش امید و نشاط اجتماعی و حمایت از جوانی جمعیت را فراهم کرد.

وی افزود: دستگاه‌های متولی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و درمان باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، مسائل و چالش‌های اجتماعی شهرستان را بررسی کرده و راهکارهای عملیاتی و مؤثر برای تحکیم خانواده و ارتقای شاخص‌های اجتماعی ارائه دهند.

فرماندار سمنان با اشاره به اهمیت توجه به وضعیت جمعیتی روستاها بیان کرد: بررسی دقیق شرایط جمعیتی، وضعیت سلامت و ترکیب سنی روستاها می‌تواند در برنامه‌ریزی بهتر برای خدمات‌رسانی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی مؤثر باشد.

صمیمیان در ادامه خواستار جمع‌آوری منظم اطلاعات مربوط به فوتی‌ها در سطح روستاها شد و گفت: لازم است دهیاری‌ها با همکاری بخشداری‌ها، اطلاعات مربوط به فوتی‌های سال جاری را به‌صورت دقیق ثبت و ارائه کنند تا امکان برنامه‌ریزی و تحلیل بهتر فراهم شود.

وی همچنین بر ساماندهی و بهسازی آرامستان‌ها تأکید کرد و افزود: موضوع دیوارکشی، بهسازی محیطی و مدیریت آرامستان‌ها باید با همکاری شهرداری و دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گیرد تا ضمن حفظ شأن و حرمت این فضاها، مشکلات موجود نیز برطرف شود.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت استفاده از آمار و داده‌های حوزه وقایع حیاتی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی اظهار داشت: اطلاعات و گزارش‌های این حوزه باید در اختیار دستگاه‌های مرتبط از جمله دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد تا در برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت، جمعیت و مسائل اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

صمیمیان همچنین بر لزوم پایش مستمر آمار مراکز درمانی شهرستان تأکید کرد و گفت: جمع‌بندی و بررسی مستمر این اطلاعات می‌تواند در شناسایی بهتر مسائل حوزه سلامت و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر مدیریتی مؤثر باشد.

