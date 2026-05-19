به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سه شنبه در جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان سمنان در فرمانداری اظهار داشت: بررسی شاخصهای جمعیتی و اجتماعی شهرستان باید با نگاه کارشناسی، فرهنگی و آیندهنگر انجام شود تا بتوان با برنامهریزی دقیق، زمینه تقویت بنیان خانواده، افزایش امید و نشاط اجتماعی و حمایت از جوانی جمعیت را فراهم کرد.
وی افزود: دستگاههای متولی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و درمان باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، مسائل و چالشهای اجتماعی شهرستان را بررسی کرده و راهکارهای عملیاتی و مؤثر برای تحکیم خانواده و ارتقای شاخصهای اجتماعی ارائه دهند.
فرماندار سمنان با اشاره به اهمیت توجه به وضعیت جمعیتی روستاها بیان کرد: بررسی دقیق شرایط جمعیتی، وضعیت سلامت و ترکیب سنی روستاها میتواند در برنامهریزی بهتر برای خدماترسانی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی مؤثر باشد.
صمیمیان در ادامه خواستار جمعآوری منظم اطلاعات مربوط به فوتیها در سطح روستاها شد و گفت: لازم است دهیاریها با همکاری بخشداریها، اطلاعات مربوط به فوتیهای سال جاری را بهصورت دقیق ثبت و ارائه کنند تا امکان برنامهریزی و تحلیل بهتر فراهم شود.
وی همچنین بر ساماندهی و بهسازی آرامستانها تأکید کرد و افزود: موضوع دیوارکشی، بهسازی محیطی و مدیریت آرامستانها باید با همکاری شهرداری و دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار گیرد تا ضمن حفظ شأن و حرمت این فضاها، مشکلات موجود نیز برطرف شود.
فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت استفاده از آمار و دادههای حوزه وقایع حیاتی در تصمیمگیریهای مدیریتی اظهار داشت: اطلاعات و گزارشهای این حوزه باید در اختیار دستگاههای مرتبط از جمله دانشگاه علوم پزشکی و مجموعههای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد تا در برنامهریزیهای حوزه سلامت، جمعیت و مسائل اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
صمیمیان همچنین بر لزوم پایش مستمر آمار مراکز درمانی شهرستان تأکید کرد و گفت: جمعبندی و بررسی مستمر این اطلاعات میتواند در شناسایی بهتر مسائل حوزه سلامت و تصمیمگیریهای دقیقتر مدیریتی مؤثر باشد.
