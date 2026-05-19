آغاز حرکت آزمایشی قطار سنندج–مشهد پس از دو سال

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حبیبی اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر انجام‌شده طی دو سال گذشته و رایزنی‌های استاندار کردستان، طرح راه‌اندازی قطار سنندج–تهران–مشهد وارد مرحله اجرا شده است.

وی افزود: این اقدام در پی درخواست استاندار کردستان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر آنان به سنندج و همچنین با مساعدت مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران محقق شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: نخستین حرکت این قطار روز چهارشنبه ششم خرداد از مسیر مشهد–همدان–سنندج انجام می‌شود.

حبیبی ادامه داد: حرکت برگشت این قطار نیز ساعت ۱۷ روز پنجشنبه هفتم خرداد از مسیر سنندج–تهران–مشهد خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای موفق مرحله آزمایشی، زمینه برای برقراری منظم این مسیر ریلی و توسعه خدمات حمل‌ونقل ریلی در استان کردستان فراهم شود.